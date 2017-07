Haïti - Patrimoine : Réparation du dôme de la Chapelle Royale de Milot





Depuis le 23 juin dernier, l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) en partenariat avec le Curé de l’Église Immaculée Conception de Milot a entrepris des travaux de mise hors d’eau provisoire de la toiture de la Chapelle Royale de Milot.



Rappelons que la toiture en dôme de cette chapelle circulaire d’une trentaine de mètres de diamètre, recouverte de carreaux d’asphalte (shingle) a subi les injures du temps, ce qui l’a détérioré et troué à plusieurs endroits.







L’intervention réalisée avec les moyens de la paroisse a consisté en la consolidation des fermes après aspersion et traitement des bois ; l’imperméabilisation des lattes et des joints ; le nettoyage et le remplacement partiel des carreaux d’asphalte par une membrane mieux adaptée (Soprema Sopralene Flam) pour la couverture.



Il est important de noter que depuis ces travaux, il n’y a pas eu de fuite d’eau malgré plusieurs averses de forte intensité, ce qui confirme l’efficacité des travaux en ce qui concerne l’étanchéité de la toiture.







En savoir plus sur la Chapelle de Milot :

Située en contrebas du Palais Sans-Souci, la Chapelle Royale de Milot a été construite entre 1810 et 1813 sous le règne du roi Christophe. Elle était à l’époque un haut-lieu du catholicisme en Haïti et également un mausolée, car on y enterrait à l’intérieur les prêtres et les officiers.



Fortement endommagée par le tremblement de terre de 1842, elle a été reconstruite dans les années 1930-33 à la fin de l’occupation américaine. La Chapelle de Milot a été classée patrimoine national par arrêté présidentiel en date du 28 août 1995.



HL/ SL/ HaïtiLibre