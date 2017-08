Haïti - Santé : Inauguration de la Maternité SONUB de Léogâne





Mardi la Première Dame Martine Moïse en présence notamment de la Ministre de la Santé, Marie Gréta Roy Clément, a participé à l'inauguration de la Maternité de Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgences de Base (SONUB) de Léogâne.



Cette maternité dispose entre autres de 2 tables d'accouchements, 5 lits de travail avant les accouchements, 9 lits post-accouchements, 9 berceaux, 2 salles de consultation prénatale et un planning familial.



« La maternité SONUB doit prendre en charge les femmes enceintes et en âge de procréer. À travers ce centre on veut travailler pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le Développement durable » a déclaré Marie Gréta Roy Clément, la Ministre de la Santé Publique.



Pour sa part Martine Moïse a déclaré « Le Chef de l'État se réjouit du fait que les femmes à Léogâne vont recevoir des soins de santé de qualité [...] Nous sommes prêts à vous accompagner pour lutter contre la mortalité maternelle néonatale ; mon Cheval de bataille est la petite enfance ».



Au cours de la cérémonie inaugurale, la Première Dame a annoncé la mise en route du programme « konte m, mwen konte ». À travers ce programme qui implique l'Office National d'Identification (ONI) et les Archives Nationales, il s'agit de doter les nouveaux nés de documents uniques d'identification à leur naissance http://www.haitilibre.com/article-20893-haiti-politique-bonne-nouvelle-pour-l-identification-des-haitiens.html dont le projet de loi attend d’être ratifié depuis avril 2017 http://www.icihaiti.com/article-21637-icihaiti-politique-projet-de-loi-sur-l-identification-a-la-naissance-toujours-pas-vote.html



HL/ HaïtiLibre