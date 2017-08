Haïti - FLASH : 13,446 haïtiens illégaux déportés au mois de juillet





Le Lieutenant-Général Maximo William Muñoz Delgado, qui dirige la Direction Général de la Migration (DGM) a révélé qu’au cours du mois de juillet 2017, 13,446 haïtiens illégaux ont été déportés, dont 6,545 ont été interceptés dans l’un des 100 postes de contrôles (fixes et mobiles) établis dans la zone frontières à différents points de passages non officiels. Les haïtiens ne disposaient pas de papier ou tentaient de pénétrer en territoire dominicain avec des documents irréguliers ou faux. Les autres 6,901 haïtiens ont été arrêtés lors de contrôles migratoires sur l’ensemble du territoire national. Les haïtiens arrêtés sont ensuite transférés vers un centre spécialisé où ils sont identifiés et reçoivent soins et nourriture avant leur rapatriement par les services de migration.



Muñoz Delgado, reconnait qu’il s’agit d’un nombre de rapatriés sans précédent sur un seul mois rappelant que le nombre moyen de déportés haïtiens varie habituellement entre 5,000 et 6,000 chaque mois.



Lieutenant-Général Muñoz Delgado a annoncé que les services de migration dominicaine vont ouvrir 3 nouveaux centres d’accueil d’étrangers illégaux à Azua, Puerto Plata et Nagua des zones touristiques ou l’on retrouve outre les touristes, un grand nombre de ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont la plupart sont d’origine haïtienne, la DGM souhaitant avoir un plus grand contrôle de ces citoyens étrangers qui résident dans ces régions. À terme, la DMG va installer 12 à 15 Centres sur tout le territoire national.



HL/ HaïtiLibre