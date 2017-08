Haïti - FLASH : Le Sénat vote une loi contre la communauté Gay





Mardi soir, le Sénat a ratifié un projet de loi (porté par le sénateur Cantave), contre la communauté LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenre et Intersexuées). Sur les 14 Sénateurs présents au moment du vote (moins de 50% des sénateurs de la Chambre haute) 12 ont voté pour, 1 contre (Patrice Dumont) et 1 s'est abstenu (Kédelaire Augustin).



Ce projet de loi, outre l’interdiction du mariage (ou d’une tentative de mariage) entre deux personnes de même sexe en Haïti, interdit également toutes formes de manifestations publiques d'appui à l'homosexualité et de prosélytisme en faveur de tels actes et précise que « toute promotion, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, constitue un délit d’outrage aux bonnes mœurs et à la pudeur publique ».



Le projet de loi de 7 articles, comprend des sanctions et précise que les auteurs, co-auteurs et complices d'un mariage homosexuel risquent une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 500,000 Gourdes...



Ce projet de loi inclus également les étrangers sur le territoire haïtien, puisqu’un de ces articles stipule « Aucun étranger ne peut se prévaloir de son statut personnel et des provisions de la loi de son pays pour solliciter la célébration en Haïti d'un mariage entre deux personnes de même sexe ».



Le Sénateur Youri Latortue, Président du Sénat, ne voit pas d’emprise de l’Église sur l’État laïque d’Haïti, mais plutôt le résultat de sénateurs majoritaires qui ont manifesté leur foi affirmant « Tous les sénateurs sont opposés au mariage homosexuel donc ceci ne fait que refléter leurs engagements pris au moment de leurs campagnes [...] il faut s’attacher à ses valeurs et traditions, à l'étranger, certains le voient différemment mais en Haïti, c'est comme ça qu'on le voit ».



La communauté gay s'inquiète de ce projet de loi et Charlot Jeudy, Président de l'Association « Kouraj » (organisation reconnue par l'État haïtien), qui défend les droits des LGBTI, n’hésite pas à qualifier ce projet de loi « d’attentat contre la communauté LGBTI en Haïti ». Il affirme que ce texte va diviser davantage la société, renforcer les discriminations et apporter beaucoup plus de violences et de préjugés contre la communauté LGBTI.



Ce projet de loi, doit maintenant être transféré à la Chambre basse où les députés devraient le ratifier sans aucun doute, avant de la transmettre à l’Exécutif pour publication dans le journal officiel « Le Moniteur ».



