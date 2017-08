Haïti - Actualité : Zapping...





Décès de Daniel Fouchard :

Le Ministère du Tourisme (MDT) a appris avec consternation la triste nouvelle de la mort de Monsieur Daniel Fouchard, Ancien cadre et Directeur Général du ministère, survenue le dimanche 30 juillet à Port-au-Prince.



Monsieur Fouchard a servi avec professionalisme, loyauté et efficacité dans la Fonction publique pendant plusieurs années au ministère. Le Ministère retiendra pour longtemps la mémoire de ce serviteur de l'Etat. Les funérailles de Monsieur Daniel Fouchard seront ultérieurement annoncées.



5e semaine de grève des Greffiers :

Après 5 semaine de grève des greffiers qui paralyse le système judiciaire, Heidi Fortuné, le Ministre de la Justice à cours de solution a mis en place une Commission afin d'étudier les causes et revendications des greffiers et faire des recommandations http://www.haitilibre.com/article-21528-haiti-actualite-zapping.html http://www.haitilibre.com/article-21490-haiti-actualite-zapping.html http://www.haitilibre.com/article-21424-haiti-actualite-zapping.html



Petit-Goâve : Manifestation au moins 2 blessés :

Mardi, ,les agents de l’Unité Départementale de Maintien de l’Ordre (UDMO) ont dispersé à coups de gaz lacrymogène les riverains de la Digue, de Provence, de la Rue Benoit qui manifestaient sur la route nationale #2. Les manifestants réclamaient le curage et le gabionnage des rivières. Nous avons constaté deux blessés. Cependant, des manifestants ont rapporté d'autres victimes de la brutalité policière. HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)



Le Ministre Fortuné convoqué :

Daniel Letang, le Vice-président de la commission « Justice et Sécurité publique » de la Chambre basse, annonce que le qu’Heidi Fortuné, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, est convoqué le 8 août prochain à la Chambre pour expliquer aux députés les stratégies qu’il compte mettre en place pour résoudre la crise qui sévit dans le système judiciaire avec la grève des greffiers qui paralyse le système de la justice depuis début juillet... http://www.haitilibre.com/article-21528-haiti-actualite-zapping.html http://www.haitilibre.com/article-21490-haiti-actualite-zapping.html



Nathalie Mondésir, lauréate du concours NGL :

Mardi 1er août le Bureau de la Première Dame, Martine Moïse, a rendu hommage à Nathalie Mondésir, lauréate du concours « The Next Génération Leader program » (NGL) de l’institut Mc Cain avec le support de l’Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Nathalie Mondésir est la première gagnante du concours du NGL dans la caraïbe. Plusieurs personnalités, dont la première dame et le Chargé d’affaires des États-Unis en Haïti, Brian Shukan, ont pris la parole au cours du cocktail donné en la résidence de l’Ambassadeur des États-Unis.



La Prison du Cap, surpeuplée :

Comme toutes les prisons en Haïti, le centre carcéral du Cap-Haïtien est surpeuplé. On compte aujourd’hui 912 détenus soit près du double de la capacité de la prison prévu pour accueillir 500 prisonniers. Sur les 912 détenus, 457 ont été condamnés et purgent leur peine et 455 personnes sont en détention préventive prolongée, parmi lesquelles 16 femmes et 26 mineurs.



HL/ HaïtiLibre