Haïti - Politique : Projet de loi de finances 2017-2018 voté à la quasi unanimité





Mardi, Jude Alix Patrick Salomon, Ministre de l’Économie et des Finances accompagné de son Directeur de Cabinet, de Ronald Décembre, Secrétaire d’État aux finances et de Michel Sillin, Directeur Général du Budget s'est rendu au Parlement dans le cadre du vote du Budget 2017-2018 par la Chambre des Députés.



La séance a débuté avec l'exposé du rapport de la Commission « Économie, finances et budget ». Le Secrétaire rapporteur de la Commission a salué le réalisme du Projet de loi de finances. À la fin de la présentation la Commission a encouragé les députés à voter en faveur du Projet de loi de finances 2017-2018.



Le Ministre Salomon a appelé les députés à engager un dialogue politique constructif afin de développer une vision commune pour l'avenir du pays, qui doit s'étendre au-delà d'un mandat présidentiel ou de la durée de vie d'un gouvernement soulignant « Malgré la bonne foi de l'Exécutif, le budget ne peut pas couvrir tous les besoins du pays en un seul exercice » appelant à la solidarité des communes entre elles, souhaitant que les plus riches supportent les plus pauvres.



Le projet de loi des finances 2017-2018 a été voté à la quasi-unanimité de la Chambre des députés. 74 députés ont voté pour, 0 contre. et 6 députés ont choisi de s'abstenir.



Le Projet de loi de finance devra maintenant être ratifié par le Sénat dans les même termes avant d’être transmis à l’Exécutif pour publication dans le journal officiel « Le Moniteur ».



HL/ PI/ HaïtiLibre