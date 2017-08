Haïti - Actualité : Zapping...





Atelier sur la production agricole :

Ce vendredi aura lieu à l'Hôtel El Rancho, une cérémonie de lancement de l'Atelier de Restitution de la mission d’un groupe de chercheurs américains de la « Purdue University » dans le comté de Tippecanoe (Indiana), venu étudier les potentialités, contraintes et opportunités du système de production agricole en Haiti, afin d'établir un partenariat institutionnel avec le Ministère de l’Agriculture, des chercheurs haïtiens et des facultés d'agronomie en Haïti.



La Ligue des Juristes veut reporter la rentrée scolaire :

Suite à la publication des résultats de la session ordinaire du baccalauréat 2016-2017, la Ligue des Juristes pour la Promotion et la Défense des Droits Humains, affirme que « le système éducatif haïtien est moribond, c’est le temps d’avoir une école à dimension de l’être haïtien, une école au service d’Haïti qui répond au besoin du peuple haïtien » et invite l’Etat haïtien à reporter la rentrée des classes afin d’élaborer un nouveau curriculum pour orienter l’éducation haïtienne.



Bientôt de l’eau potable à la Favette :

Les habitants de Favette, localité de la troisième section communale de Port Salut, auront l’accès à l’eau potable à partir de leur communauté à la fin de ce mois d’Août. Rappelons qu’au début du mois de juillet, l’organisation Enfants Sans Frontière a démarré les travaux de construction d’une citerne ayant une capacité de 12 m3 dans le but d’alimenter les habitants de cette communauté qui faisait face à une pénurie d’eau. La construction de ce cette citerne a été rendue possible grâce à ONU environnement/ Haïti par le biais du financement du Gouvernement de la Norvège.



vers un nouveau regard sur le handicap :

Le 4 août dernier, le Secrétaire d'État Gérald Oriol Jr a participé à la « Grande convention de Jeunesse » organisée par « Changing Lives Ministries International » dans la commune de l'Arcahaie. Lors de cette Convention, il a encouragé les jeunes à jeter un nouveau regard sur le handicap et à contribuer aux efforts visant l'intégration des personnes handicapées. Une équipe du BSEIPH était également présente à cette Convention en vue de réaliser une présentation sur la thématique du handicap en Haïti et une séance d'initiation à la langue des signes.



Séminaire sur la régulation de l’électricité :

L’Observatoire de l’Énergie en Haïti a rejoint l’Association Américaine de l’Énergie en début de semaine à l'hôtel Marriott, pour un séminaire sur la régulation de l’électricité. Ce séminaire a permis aux acteurs clés, y compris aux collègues jamaïcains, d'échanger des idées sur les fondamentaux de la régulation dans le secteur électrique.



Candidats à la cour de cassation :

Ce vendredi sera acheminé à Exécutif la liste des 11 candidats retenus pour les postes vacants à la cour de Cassation.



HL/ HaïtiLibre