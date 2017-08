Haïti - FLASH : 151 boat-people haïtiens interceptés au large des Bahamas





Vendredi, la Garde côtière des États-Unis a transféré à la « Royal Bahamas Defence Force » (RBDF), 151 migrants haïtiens illégaux qui ont été interceptés lors de deux opérations au large des côtes de l’archipel des Bahamas.



La première interception a été réalisé en haute mer à 56 kilomètres au Sud de « Ragged Island » lorsque la Garde côtière a repéré un bateau surchargé d’environ 40’ transportant à son bord 78 haïtiens. Mercredi, 73 autres haïtiens ont été interceptés au Sud-Ouest de « Great Inagua » à bord d’une bateau d’environ 50’.



« Les Caraïbes et le détroit de Floride sont dangereux et implacables pour les immigrants faisant des voyages illégaux sur des navires rudimentaires avec peu ou pas d'équipement de sécurité, qui mettent en danger leur vie inutilement » a déploré le Major Willie Carmichael, du Septième district de la garde côtière.



Rappelons que tous les immigrants illégaux, quelle que soit leur nationalité, sont transférés aux autorités de cet archipel dans le cadre de l'Accord maritime intégré entre les deux gouvernements. Selon la Garde côtière, 1,791 immigrants haïtiens ont tenté d'atteindre illégalement les États-Unis par mer depuis le 1er octobre 2016 et ont été rapatrié en Haïti, contre 1,872 lors de la période précédente.



HL/ HaïtiLibre