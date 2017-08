Haïti - Politique : La Loterie d’Haïti voudrait s’inspirer des dominicains





Cette semaine, Marie Margareth Fortuné, la Directrice Générale de la Loterie de l’Etat Haïtien (LEH), a effectué une visite de 2 jours en République Dominicaine dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, pour s’informer des mécanismes de fonctionnement de cette industrie et s’inspirer des bonnes pratiques en usage chez nos voisins.



Outre une visite des installations de la Loterie Nationale de la République Dominicaine à Santo-Domingo, Mme Fortuné, s’est entretenue avec les responsables des loteries de la République Dominicaine avec qui elle a partagé leurs expériences et bonnes pratiques et discuté du rôle important que jouent les loteries nationales dans le développement socio-économique d’un pays. Un secteur particulièrement développé et très contrôlé en République Dominicaine. Notons que ces derniers 6 mois dans le seul district national, plus de 5,300 banca de loterie illégales ont été fermées (équivalent des Borlettes en Haïti), plus de 12,000 équipement de jeux ont été saisies et détruit ainsi que 844 machine a sous qui étaient en services dans des établissements de jeu illégaux.



Mme Fortuné est convaincu après ses entretiens avec différents acteurs impliqués dans l’industrie du jeu, que cette l’industrie constitue un secteur économique et financier important capable de créer beaucoup d’emplois et de revenus (+ de 3 milliards de pesos au fisc dominicain par année)



Elle croit également que ce marché en Haïti, régulé et contrôlé, pourrait généré à la LEH suffisant de revenus pour lui permettre d’accorder des subventions à des projets du Gouvernement autant qu’à des institutions et organisations à vocation sociale.



