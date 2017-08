Haïti - Politique : Moïse commémore les 226 ans de la cérémonie de Bois Caïman





Lundi, le Président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine a pris part, sur l'Habitation Norman Demezi, à Mont-Rouge, (Plaine du Nord), aux activités de commémoration des 226 ans de la cérémonie du Bois Caïman, qui s’est déroulée dans la nuit du 13 au 14 août 1791.



En présence du maire de la commune de Plaine du Nord, Paul Willa, des sénateurs du Nord, du Ministre de la Culture, d'autorités locales et de représentants de divers secteurs et d’organisations de la vie nationale, le Chef de l'État a salué la mémoire de Boukman ainsi que celle des ancêtres qui ont permis à Haïti d'envoyer le signal de la liberté aux peuples opprimés dans le monde « Nous avons la responsabilité de tenir haut ce flambeau de la liberté et de la transmettre à nos fils et à nos filles. Nous avons une grande histoire à préserver » a déclaré Moïse qui a rappelé les prouesses des esclaves en vue de se libérer du joug de la colonisation et de l'esclavage. Il croit que la cérémonie du Bois Caïman est un bel exemple de solidarité et d'union nationale entre des hommes et des femmes partageant les mêmes préoccupations pour la terre ou ils avaient été transplantés.



Paul Willa a affirmé que la cérémonie du Bois Caiman représente pour les Haïtiens un moment de joie, une occasion unique où les haïtiens peuvent se réunir pour trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face, plaidant pour une réhabilitation du Congrès du Bois Caïman.



De leurs côtés, les sénateurs du Nord, Nawoon Marcellus, Dieudonné Luma Étienne et Jean Marie Ralph Féthière, se sont tout à tout questionné sur la route parcourue par les haïtiens depuis Bois Caïman « Nous pouvons être en désaccord et travailler ensemble en vue de donner la bonne direction au pays » a estimé le Sénateur Nawoon Marcellus.



Limond Toussaint, le Ministre de la Culture a salué le travail des ancêtres et renouvelé son soutien aux vodouisants et à tous ceux et celles qui luttent en vue de permettre aux jeunes d'Haïti de découvrir leur patrimoine identitaire.



La cérémonie de commémoration des 226 ans du Bois Caïman a été marquée par la lecture de la Déclaration du Bois Caïman, héritage de la liberté, par l'ancien Premier Ministre Évans Paul.



HL/ S/ HaïtiLibre