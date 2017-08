Haïti - Actualité : Zapping...





Départ prochain des brésiliens :

Le Président du Brésil, Michel Temer, a annoncé que les casques bleus brésiliens participant à la Minustah en Haïti, commenceront à revenir à compter de la fin du mois d’août « Les forces armées brésiliennes quitteront Haïti à partir du 31 août avec un plein sens du devoir accompli ».



L’ UNNOH réclame une enquête sur le taux d’échec :

L’Union Nationale des Normaliennes et normaliens d’Haïti (UNNOH) qui impute le taux d’échec, aux examens du baccalauréat 2017 à « l’indécence et l’irresponsabilité » du Ministère de l’Éducation et appelle à la mise en place d’une commission d’enquête pour faire toute la lumière sur le « fort taux d’échec » enregistré. Rappelons que le taux d’échec cette année est moindre que celui de l’année dernière : Taux de réussite au niveau national 2016-2017, 30.74% contre 27.58% en 2015-2016. http://www.haitilibre.com/article-21736-haiti-flash-resultats-complets-du-bac-2016-2017-pour-les-10-departements-et-par-eleve.html



Campagne d’assainissement à PAP :

La direction générale du Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS) lance une campagne d’assainissement dans plusieurs quartiers de la capitale et ses environs.



Éducation et enfants à besoins spéciaux :

A l'occasion de la Journée Internationale de l'Éducation, le Bureau du Secrétaire d'État à l'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) a invité les acteurs impliqués dans le domaine éducatif, tant du secteur privée que du secteur public, à tenir compte des besoins spéciaux des enfants et jeunes en situation de handicap dans le système scolaire haïtien. « Timoun andikape tankou tout timoun gen dwa pou yo ale lekòl »



Le Sénat attend toujours le projet de loi de finance :

La Commission sénatoriale « Économie et Finance » n’a pas encore reçu officiellement le projet de loi de finance 2017-2018 ratifié mardi dernier, par la chambre des députés http://www.haitilibre.com/article-21758-haiti-politique-projet-de-loi-de-finances-2017-2018-vote-a-la-quasi-unanimite.html Le Président de la Commission, le Sénateur Nènèl Cassy estime qu’il pourrait le recevoir ce document lors de la séance plénière prévue ce mercredi.



La communauté gay organise sa réponse :

« L’Association haïtienne de défense des droits des homosexuels » (Kouraj) ainsi que ses alliés APLCH, GRANLAKOU, UPLCDS, OCED, HERITAGE, ACE, AJCDS, ORAH ont déclenché une procédure de recours spéciale, suite au vote pas le Sénat d'une loi contre la communauté Gay http://www.haitilibre.com/article-21704-haiti-flash-le-senat-vote-une-loi-contre-la-communaute-gay.html



HL/ HaïtiLibre