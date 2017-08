Haïti - Canada : Plus de 6,400 haïtiens ont franchit illégalement la frontière du Québec !





Jeudi matin à Saint-Bernard-de-Lacolle, village frontalier à quelques kilomètres du poste-frontière, le Surintendant principal de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), Claude Castonguay a révélé lors d’une conférence de presse conjointe que depuis début juin, un nombre sans précédent de personnes, soit plus de 7,500 avaient été intercepté après avoir franchi illégalement la frontière entre le Québec et les États-Unis au rang Roxham. 85% soit près de 6,400 personnes (dont près de 500 enfants) sont d’origine haïtienne.



Seulement pour les deux premières semaines du mois d’août, 3,800 personnes ont été interceptées au Canada contre 2,984 en juillet et « seulement » 781 en juin...



Les représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, présent à cette conférence ont insisté pour dire que traverser la frontière n’était pas « un laissez-passer pour le Canada » ils ont précisé que si après analyse du dossier, il est démontrer que le demandeur n’a pas besoin de la protection du Canada, cette personne sera renvoyée dans son pays d’origine. Rappelant que le statut de réfugié est accordé à ceux qui fuient la guerre, la persécution et la terreur dans leur pays.



Louis Dumas, Directeur Général à Citoyenneté et Immigration Canada abonde dans le même sens soulignant que « [...] passer en dehors des postes-frontière est illégal et ne donne aucune garantie de pouvoir rester au pays » rappelant qu’à peine t 50 % des haïtiens demandeurs d’asile avaient obtenu gain de cause au Canada ces dernières années.



Selon Stéphane Handfield un avocat spécialisé en immigration, les familles haïtiennes qui verront leur demande d'asile refusée, risque d’être séparée. Il explique que les enfants nés aux États-Unis de parents haïtiens sont citoyens américains et le Canada doit, selon la loi, renvoyer les parents en Haïti et les enfants aux États-Unis, une situation inacceptable pour les familles...



Le camp érigé à la frontière, héberge actuellement près 1,200 personnes et beaucoup d’enfants qui restent en moyenne 2 à 4jours, avant d’être transférés à Montréal dans des lieux d’hébergement temporaires.



Claude Castonguay a indiqué que le taux de migrants illégaux arrivant chaque jour des États-Unis est relativement constant et varie entre 200 et 300 chaque jour 5 à 10 % sont des enfants.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21788-haiti-politique-dossier-des-migrants-haitiens-fin-de-mission-au-canada.html

http://www.haitilibre.com/article-21774-haiti-flash-l-armee-canadienne-construit-un-camp-a-la-frontiere-pour-les-migrants-haitiens.html

http://www.haitilibre.com/article-21762-haiti-quebec-deux-ministres-haitiens-en-mission-a-montreal.html

http://www.haitilibre.com/article-21748-haiti-montreal-pres-de-2-400-haitiens-demandeurs-d-asile-le-ceci-appelle-a-l-aide.html

http://www.haitilibre.com/article-21717-haiti-flash-vagues-de-refugies-haitiens-sans-precedent-au-quebec.html

http://www.haitilibre.com/article-21037-haiti-flash-prolongation-du-tps-procedures-a-suivre.html



SL/ HaïtiLibre