Haïti - Diaspora : Spectacle surprise de Wyclef Jean à Montréal





Vendredi après-midi, la foule a envahie la rue à la Plaza St-Hubert alors que notre Star internationale Wyclef Jean a donné un spectacle surprise à Montréal, près de l'intersection des rues St-Hubert et St-Zotique juste à côté du restaurant Kwizinn. Jean a partagé la scène avec les musiciens Marie-Josée Lord et Mélanie Renaud



Jean, originaire d'Haïti, s'est adressé aux haïtiens qui cherchent l'asile au Canada en franchissant la frontière illégalement http://www.haitilibre.com/article-21850-haiti-canada-plus-de-6-400-haitiens-ont-franchit-illegalement-la-frontiere-du-quebec.html pousser par la crainte du non-renouvellement du Statut Temporaire Protégé (TPS) aux États-Unis et de leur éventuelle expulsion, qui concerne près de 60,000 haïtiens http://www.haitilibre.com/article-21037-haiti-flash-prolongation-du-tps-procedures-a-suivre.html



« Aux réfugiés c'est dans le dôme, Donald Trump a promis » a chanté Jean dans un style libre, faisant allusion à l'affirmation de la campagne électorale du Président américain l'an dernier à Miami qu'il voulait être le champion des haïtiens continuant dans son Rap « S'il vous plaît, Donald Trump, respectez votre promesse parce que les réfugiés ne peuvent pas rentrer à la maison. En Haïti, ils ne peuvent pas accueillir 50,000 personnes [...] ».



Concluant en lançant à la foule « J'aime le Canada, les gens sont si gentils. J'aime l'Amérique, mais les choses sont folles en ce moment ».



SL/ HaïtiLibre