Haïti - Actualité : Zapping...





Poursuite de 6 sous-programmes sociaux :

Moïse entend poursuivre le programme « KORE PÈP » qui comprend, 6 sous-programmes sociaux implantés par l’administration de Michel Martelly : « Ti Manman cheri », « Kore Etidyan », « Kore Peyizan », « Kantin Mobil », « Ede pèp » et « Panye Solidarite » qui seront pilotés par le Fonds d’Assistance Economique et Social (FAES), a informé Avenide Joseph, Porte parole de la présidence qui a également fait état du nouveau programme baptisé « Crédit étudiant » institué par l’équipe de Jovenel Moïse.



Traite des personnes en Haïti :

Jeudi, a eu lieu une rencontre entre le le Dr. Fils-Lien Ely Thelot, Président du Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP) et la Commission sénatoriale « justice, sécurité et défense nationale » autour de l’élimination du phénomène de la traite en Haïti http://www.haitilibre.com/article-17904-haiti-flash-haiti-sur-la-liste-noire-de-la-honte.html http://www.icihaiti.com/article-16846-icihaiti-social-plus-de-200-000-esclaves-domestiques-de-moins-de-15-ans-au-pays.html



Les députés ratifient le projet de loi sur le travail :

La Chambre des Députés a voté la proposition de loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de 24 heures réparties en trois tranches de huit heures. Ce texte qui a déjà été ratifié plus tôt ce mois par le Sénat http://www.haitilibre.com/article-21810-haiti-actualite-zapping.html seront transmis, sous peu, à L’exécutif aux fins de publication dans le Journal officiel « Le Moniteur ».



Tenir compte des handicapés dans la gestion des risques :

À l'occasion de la Journée Mondiale de l'Aide Humanitaire (19 août), le Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées a invité tous les acteurs impliqués dans la gestion des risques de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées avant, pendant, et après les catastrophes naturelles. Ensemble, travaillons pour l'inclusion des personnes handicapées dans la gestion des risques et désastres !



Croire ou ne pas croire ? :

Le Chancelier dominicain Miguel Vargas Maldonado a minimisé les effets négatifs des secteurs qui ont fait circuler de fausses informations laissant croire que des mauvais traitements étaient infligés aux Haïtiens vivant illégalement sur le territoire dominicain. Il a affirmé que les relations avec Haïti sont plus forte que jamais...



157e de la Fondation de l’ANH :

Dimanche a ramené le 157e anniversaire de fondation des Archives Nationales d’Haïti (ANH). À cette occasion, Jean Wilfrid Bertrand, le Directeur Général de l’ANH s’est félicité de ses 34 ans de service à la tête de l’institution. Fondées le 20 août 1860 sous le gouvernement du Président Fabre Nicolas Geffrard, les Archives Nationales est l’une des plus anciennes institutions d’Haïti. Les Archives Nationales, organisme autonome de l’État haïtien, fonctionnent aujourd’hui sous la tutelle du Ministère de la Culture.



HL/ HaïtiLibre