Haïti - Diaspora : Le Député haïtiano-canadien Emmanuel Dubourg en première ligne...





Mercredi, dans le cadre des efforts du Gouvernement canadien pour tenter de réduire le flux d'haïtiens qui traversent illégalement la frontière Canadienne pour demander l'asile, le Député Libéral fédéral, d’origine haïtienne Emmanuel Dubourg (circonscription de Bourassa) a laissé le Canada pour 3 jours à destination de Miami.



Parlant couramment le créole, le français et l’anglais, ayant des liens solides dans la diaspora haïtienne, il a été envoyé à Miami pour donner des entrevues avec les médias haïtiens et tenir des réunions avec les leaders de la diaspora afin de rectifier les informations erronées concernant les politiques canadiennes d'immigration et d'accueil de réfugiés et tenter de freiner en amont le flot de ressortissants haïtiens vers le Canada.



Il se rendra notamment à Little Haïti, la communauté haïtienne forte de plus de 200,000 membres « Je veux comprendre les raisons qui poussent toutes ces personnes à partir et les informer sur la façon dont se passe l’immigration au Canada et de rectifier les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux [...] Il faut que les gens comprennent les risques qu’ils encourent en venant au Canada par des voies irrégulières [...] Il faut que ceux qui veulent venir au Canada sachent qu’il existe des programmes d’immigration [...] »



Ajoutant « il est important de leur dire, avant qu'ils ne vendent leurs biens, avant qu'ils ne prennent une décision [...] Ils doivent être tout à fait conscients de ce qui peut survenir »



Rappelons que les haïtiens qui demande l’asile doivent convaincre les services d’immigration du bien-fondé de leur demande avec des preuves à l’appui, qu’ils subissent des persécutions, sinon ils risques l’expulsion (en moyenne le Canada ces dernière années a accepté seulement 40 à 50% des demandes d’asiles...)



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21876-haiti-social-des-haitiens-quittent-haiti-pour-entrer-illegalement-au-canada.html

http://www.haitilibre.com/article-21850-haiti-canada-plus-de-6-400-haitiens-ont-franchit-illegalement-la-frontiere-du-quebec.html

http://www.haitilibre.com/article-21788-haiti-politique-dossier-des-migrants-haitiens-fin-de-mission-au-canada.html

http://www.haitilibre.com/article-21774-haiti-flash-l-armee-canadienne-construit-un-camp-a-la-frontiere-pour-les-migrants-haitiens.html

http://www.haitilibre.com/article-21762-haiti-quebec-deux-ministres-haitiens-en-mission-a-montreal.html

http://www.haitilibre.com/article-21748-haiti-montreal-pres-de-2-400-haitiens-demandeurs-d-asile-le-ceci-appelle-a-l-aide.html

http://www.haitilibre.com/article-21717-haiti-flash-vagues-de-refugies-haitiens-sans-precedent-au-quebec.html

http://www.haitilibre.com/article-21037-haiti-flash-prolongation-du-tps-procedures-a-suivre.html



SL/ HaïtiLibre