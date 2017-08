Haïti - Actualité : Zapping...





Nouvel Ambassadeur du Canada en Haïti :

Chrystia Freeland, la Ministre des Affaires Étrangères du Canada, a annoncé la nomination d'André Frenette comme nouvel Ambassadeur auprès de la République d’Haïti. M. Frenette succède à Mme Paula Caldwell St-Onge en fin de mission http://www.haitilibre.com/article-21880-haiti-diplomatie-moise-honore-et-decore-l-ambassadrice-du-canada.html http://www.haitilibre.com/article-12145-haiti-diplomatie-paula-caldwell-st-onge-nouvelle-ambassadrice-du-canada-en-haiti.html



Barcelone : Condoléances du PM :

Mardi, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant s’est rendu à l’Ambassade d’Espagne pour signer le registre de condoléances des victimes de l’attentat de Barcelone. Il en a profité pour présenter les sympathies du gouvernement haïtien aux autorités et au peuple espagnol.



Visite au Centre olympique « Sport pour l'Espoir » :

Une équipe du Bureau du Secrétaire d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées a visité le Centre olympique « Sport pour l'Espoir » situé à l'angle de la Route 9 et de la Nationale #1. Lors de cette visite, l’équipe a rencontré quelques jeunes en situation de handicap de l'Organisation des Enfants Démunis et Handicapés d’Haïti qui pratiquent une discipline sportive.



Vote de la proposition de loi contre le kidnapping :

Le Député de Delmas Garry Bodeau, Questeur de la Chambre basse et Président du bloc majoritaire « Alliance Parlementaire pour Haïti» (APH) a annoncé que la Chambre des députés avait décrété la permanence et ratifiée la proposition de loi contre le kidnapping, la séquestration et le rapt.



Création d'un Fonds d'appui à la recherche à l'UEH :

Lors du dernier Conseil de l'Université d'État d'Haïti (UEH) afin d'assurer une promotion effective de la recherche à l'UEH, il a été créé un Fonds d'Appui à la Recherche (FAR). Les dotations de ce Fonds seront fixées par le Conseil de l'UEH dès que les allocations du Trésor public à l'UEH seront connues. Elles pourront être réajustées en cours d'exercice. Les modalités de gestion du FAR feront l'objet d'une résolution du Conseil de l'Université sur proposition du Conseil de la recherche.



Fanmi Lavalas critique... :

Le Dr Maryse Narcisse, ex candidate défaite à la Présidence et Coordonnatrice du comité exécutif de l'organisation Fanmi Lavalas, s'est montrée très critique vis-a-vis de la gestion de Jovenel Moise, de son Premier Ministre Jack Guy Lafontant et de son son équipe. Elle affirme qu’avec cette équipe au pouvoir, le pays ne fait que s'enfoncer dans la misère, en raison des mauvais choix de ses dirigeants, faisant référence entre autres à l'augmentation du prix des carburants http://www.haitilibre.com/article-20940-haiti-flash-nouveau-prix-des-carburants-en-haiti-officiel.html et à la fixation du salaire minimum http://www.haitilibre.com/article-21648-haiti-flash-moise-fixe-le-salaire-minimum-journalier-a-350-gdes.html



HL/ HaïtiLibre