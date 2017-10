Haïti - RD : Nouveau renforcement militaire à la frontière dominicaine





Alors que l’on observe une nette remontée de la violence et des assassinats en Haïti, notamment dans la zone métropolitaine depuis le départ des militaires de la Minustah, le Ministère de la Défense dominicaine a décider d’augmente une fois de plus la sécurité le long de la frontière avec Haïti.



Le Lieutenant-Général Rubén Darío Paulino Sem, Ministre de la Défense, a confirmé qu’en raison du départ de la Minustah, en particulier du retrait des 400 militaires onusiens affectés à la surveillance de la frontière en Haïti et des informations obtenues sur la situation d’insécurité qui prévaut dans le pays voisin, 800 militaires supplémentaires ont été déployés en renfort pour protéger la zone frontalière de tout risque de débordement haïtien...



Rappelons que depuis juillet dernier la Police Nationale d'Haïti (PNH) et celle de la République Dominicaine (PND) a mis en place des agents de liaison dans les deux pays afin de faciliter l'échange d'informations pour aider à lutter contre la criminalité. La décision de renforcer la sécurité frontalière a été prise à la suite d’information obtenues auprès du Chef de la police onusienne UnPol de la Minustah en Haïti, juste avant le retrait de la Mission onusienne.



Au sujet de la sécurité de la zone frontalière, Rubén Darío Paulino Sem a rappelé que la sécurité avait déjà commencé à être renforcée bien avant le départ de la Minustah http://www.haitilibre.com/article-20738-haiti-rd-les-dominicains-renforcent-militairement-leur-frontiere.htmlavant



HL/ HaïtiLibre