Haïti - Politique : Le Gouvernement cède aux pressions des douaniers...





Suite à la trêve acceptée par les douaniers grévistes http://www.haitilibre.com/article-22349-haiti-politique-les-douaniers-acceptent-une-treve.html et afin d’éviter une nouvelle paralysie nationale des douanes prévus le 23 octobre, si les revendications n’étaient pas satisfaites, Jude Alix Patrick Salomon, le Ministre de l’Économie a signé deux jours avant l’échéance de la trêve, deux protocoles d’accord avec deux entités de l’Administration Générale des Doaunes (AGD, : la Cellule de réflexion des douaniers haïtiens (CRDH) et l’Association syndicale des douaniers haïtiens (ADH).



Rappelons que les douaniers réclamaient outre des améliorations des conditions de travail, réclamaient une importante augmentation salariale et un statut particulier au même titre que les agents de police, en raison de l’importance de leur mission et de leurs responsabilités : fiscales, économique.



Dans cet accord le Ministère de l’Économie s’est engagé, à accorder plusieurs avantages sociaux hors salaire à différents membres du personnel de l’AGD ainsi qu’un ajustement salarial à compter du 1er octobre prochain. Par ailleurs, le Ministère s’est également engagé a finaliser dans un délai ne dépassant pas 90 jours le statut particulier de l’agent douanier qui entrera en vigueur, selon l’accord, au début de l’exercice fiscal 2018-2019. Nouveau statut qui aura pour conséquence une augmentation de salaire spécifique sur une période de 2 ans.



De leurs côtés, les membres des deux entités se sont engager séparément a ne pas faire de grève et à faciliter les décisions visant à améliorer les conditions de travail des agents douaniers et du personnel de l’AGD.



Il n’aura fallu aux agents douaniers après 8 jours d’ultimatum 2 jours de grèves http://www.haitilibre.com/article-22268-haiti-economie-les-douaniers-donne-un-ultimatum-de-8-jours-aux-autorites.html suivi d’une trêve http://www.haitilibre.com/article-22349-haiti-politique-les-douaniers-acceptent-une-treve.html pour faire céder le gouvernement et obtenir la satisfactions sur la plupart de leurs revendications.



Il faut rappeler que les recettes douanières sont le premier poste du Trésor public et que toute paralysie de ce secteur à des conséquences considérables, tant pour l’État que pour les activités économiques du pays.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22349-haiti-politique-les-douaniers-acceptent-une-treve.html

http://www.haitilibre.com/article-22268-haiti-economie-les-douaniers-donne-un-ultimatum-de-8-jours-aux-autorites.html



PI/ HaïtiLibre