Haïti - Sécurité : «L’armée haïtienne n’a jamais été dissoute mais démobilisée» dixit le PM





Lundi en conférence de presse, le Premier Ministre Lafontant s’exprimant sur la remobilisation de l’armée, a promis qu’après le lancement du processus de recrutement initié par Hervé Denis , le Ministre de la Défense, en juillet dernier, http://www.haitilibre.com/article-21566-haiti-avis-recrutement-militaire-inscriptions-prolongees.html qui a vu l’inscription de 2,350 jeunes dont 350 jeunes filles, toutes les étapes restantes pour la remobilisation de l’armée seront franchies dans la transparence sans fournir plus d’informations sur l’avancement du processus...



Il réitère que cette nouvelle armée d’Haïti aura une autre mission et une autre orientation que celle du passé « ce sera une armée au service de la population et non une armée tortionnaire [...] » Mais, cette remobilisation sera-telle effective le 18 novembre prochain (date symbolique de la victoire décisive de la bataille de Vertière) ? Sur ce point, le Premier Ministre évite de répondre, rappelant seulement que la Constitution de 1987 stipule que « Le pays compte deux forces de sécurité : Les Forces armées d’Haïti et la Police Nationale, » soulignant « il n’y a jamais eu de dissolution des Forces Armées d’Haïti (FAdH) mais seulement une mesure administrative de démobilisation de cette force militaire, » sans fournir d’autres détails ni d’agenda, expliquant cette absence d’information pour des raison de « sécurité nationale... [?]



En attendant la transparence promise la population reste dans le brouillard....



SL/ HaïtiLibre