Haïti - Actualité : Zapping...





Décès du chanteur Paul Édouard Jean :

L’orchestre Tropicana a annoncé sur son compte Facebook la mort tôt dans la journée de mercredi du chanteur Paul Edouard Jean alias « Papi Polo » (1945-2017) pour des raisons non communiquées.



« Je salue le départ vers le Grand Horizon de Paul Édouard Jean, illustre Chanteur de l'Orchestre Tropicana D'Haïti » Dieudonne Luma‏, Sénatrice du Nord



« Mes sympathies à l'orchestre tropicana à l'occasion du décès de Paul Édouard » Premier Ministre Jack Guy Lafontant.



Délégation de parlementaires américains en Haïti :

Une délégation de parlementaires américains séjourne au pays depuis lundi, dans le but de discuter avec les autorités haïtiennes d’éventuels domaines de coopération jugés prioritaires. À cette occasion des députés haïtiens ont défendu la prolongation du TPS en faveur d’environ 50,000 compatriotes menacés d’expulsion a compté du 22 janvier 2018.



Projet « Compétences pour l’emploi en Tourisme... :

Mardi à l'Hôtel Montana a eu lieu le lancement du projet « Compétences pour l’emploi en Tourisme et en Hôtellerie en Haïti (CETHH). Ce projet va offrir des programmes de formation à partir de l'approche « par Compétence » qui est une méthode pédagogique très pratique, ce qui permettra de standardiser la formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme en Haïti.



1,3 policier pour 1,000 habitants :

En Haïti il y a actuellement 1,3 policiers pour 1 000 habitants. Mercredi en marge de la présentation au Sénat du Plan Stratégique de Développement 2017-2021 de la Police Nationale d’Haïti (PNH), Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la PNH a réclamé plus de moyen soulignant que dans la Région Caraïbe le salaire moyen mensuel d’un policier était de plus de 700 dollars américains,alors qu'en Haïti un policier (Agent 1) perçoit l’équivalent de 265 dollars...



60 lampadaires solaires à Martissant :

60 lampadaires solaires ont été installés dans 19 rues de Martissant. Afin d'assurer leur entretien, 10 jeunes ont été formés en installation et réparation de lampadaires.



Pétion ville, lieu des manifestations :

Mardi, en marge de la manifestation http://www.haitilibre.com/article-22501-haiti-flash-manifestation-violence-et-intimidation.html Me André Michel l’un des Portes-parole de la coalition de l’opposition a déclaré « Pétion-ville sera désormais le lieu des manifestations de l’opposition » affirmant qu’à chaque manifestation de l’opposition, une branche partira de Pétion-Ville, malgré les interdiction du Gouvernement.



HL/ HaïtiLibre