Haïti - FLASH : Les jeunes étudiants haïtiens illégaux en Guyane menacés d’expulsion





Alors que la Guyane fait face a une vague sans précédant de migrants illégaux ces 3 dernières années : 11,000 demandeurs d’asiles dont plus de 88% sont d’origine haïtienne, cette migration massive affecte le système scolaire de Guyane. Rappelons que selon les lois françaises tous les enfants en âge d’être scolarisé vivant sur le territoire (légaux et illégaux) devraient bénéficier de la scolarité gratuite et obligatoire. Cependant, en Guyane, ce sont plusieurs milliers d’enfants d’étrangers de 6 à 16 ans qui n’ont pas accès à l’école, les infrastructures scolaires étant déjà largement insuffisantes pour accueillir même la population locale...



Il semble que la Guyane, au mépris de la loi française qui garantie l'accès à l'éducation à tout enfant en âge d'être scolarisé vivant sur le territoire français (légalement ou illégalement), a décidé de s’en prendre aux jeunes migrants étrangers en situation irrégulière qui sont scolarisés pour leur interdire le pain de l’éducation et procéder par la suite à leur expulsion. Les jeunes migrants scolarisés vivent maintenant sous la menace permanente d’une reconduite aux frontières...



Des dizaines de jeunes étrangers arrivés récemment sur le territoire guyanais entre autres d’Haïti, du Surinam et de la République Dominicaine ont été arrêtés sur les lieux de leurs études ou sur le chemin du lycée, se sont fait confisquer leur passeport par la Police Aux Frontières (PAF) et se sont vu interdire de poursuivre leur scolarisation selon l’organisation SUD éducation Guyane. Ne sachant plus quoi faire ces jeunes forment se pressent à la permanence du Réseau Éducation Sans Frontières (RESF) de Cayenne pour chercher de l’aide et des conseils...



La prochaine étape qui les attend, sera une obligation de quitter le territoire français, un aller simple vers leur pays d’origine...



Malgré sa politique répressive à l’encontre des étrangers, malgré son racisme de plus en plus décomplexé, la Guyane, le seul territoire français du continent Sud-américain, reste perçu comme un Eldorado par les populations les plus pauvres du monde...



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22402-haiti-flash-vague-migratoire-haitienne-de-grande-ampleur-en-guyane.html

http://www.haitilibre.com/article-21545-haiti-guyane-demantelement-d-une-filiere-clandestine-d-immigration.html

http://www.haitilibre.com/article-21214-haiti-flash-le-guyana-expulse-certains-haitiens.html



S/ HaïtiLibre