Haïti - Politique : Signature d’un accord entre l’UniQ et l’Association Nationale des Maires Frontaliers





Ce lundi matin à Hôtel Marriott de Port-au-Prince, aura lieu la signature d’un Protocole d’Accord entre l’université Quisqueya (UNIQ) membre de l’observatoire universitaire binational, représenté par Jacky Lumarque, Recteur et L’Association Nationale des Maires Frontaliers (ANMF) représenté par Louma Démétrius, Maire de la commune de Ouanaminthe, destiné à renforcer les capacités de réponse de 16 mairies aux besoins fondamentaux de la zone frontalière dans les domaines de la migration, du commerce, de l’agriculture, de la santé, du tourisme durable et de l’éducation. Cette signature sera suivi d’un Atelier de travail entre l’ANMF, l’UniQ, l’Université Federico Henriquez y Carvajal et l’Université Université Paris-Est Créteil .



Texte du protocole d’accord :



« Protocole d’accord

Entre

L’université Quisqueya, représentée par Monsieur Jacky Lumarque, Recteur, d’une part

Et

L’Association Nationale des Maires Frontaliers représentée par son Président, Monsieur Louma Démétrius, Maire de la commune de Ouanaminthe, d’autre part



Préambule

L’université Quisqueya (uniQ), institution privée de service public, dans le respect de la mission de service à la communauté qui a prévalu depuis sa création, souhaite apporter un appui concret aux 16 mairies de la zone frontalière dans la gestion au quotidien, afin de les aider à toujours mieux préserver les intérêts collectifs et à contribuer au développement local intégré de la partie haïtienne de la frontière.



L’Association Nationale des Maires Frontaliers (ANMF) souhaite renforcer les capacités de réponse de ses mairies aux besoins fondamentaux de la zone frontalière dans les domaines de la migration, du commerce, de l’agriculture, de la santé, du tourisme durable et de l’éducation ainsi que leurs capacités à produire des données fiables et accessibles sur la bande frontalière. Ce partenariat vise aussi le renforcement institutionnel des mairies par la formation des maires et des cadres des mairies frontalières mais aussi un appui dans la gestion municipale.



L’uniQ et l’Association Nationale des Maires Frontaliers souhaitent promouvoir la participation des habitants au développement de leurs communes respectives en encourageant les partages de savoir et d’expérience entre l’Université et les collectivités et les collectivités entre elles.



Article 1.Objet

Le présent protocole a pour but d’instituer une collaboration entre l’uniQ et l’Association Nationale des Maires Frontaliers dans le cadre du projet Vwazen, projet d’appui aux collectivités territoriales ayant vocation à produire un cadre de développement durable pour chaque communauté, procéder à des transferts de savoirs et de compétences et renforcer l’autonomie de la population locale. Ce projet permet à des étudiants volontaires de mettre en pratique leurs savoirs et d’acquérir de l’expérience dans leurs domaines d’études et au-delà, en s’engageant et en s’investissant dans une communauté. Les étudiants finissants auront, en outre, la possibilité d’effectuer leurs mémoires et/ou projets de fin d’étude sur et au bénéfice de l’une des communautés où le projet est implanté.



Article 2. Modalités de concertation

L’uniQ et l’Association Nationale des Maires Frontaliers conviennent de partager leur connaissance des réalités locales, et leurs savoir-faire respectifs, pour le déploiement du projet Vwazen dans les communes, quartiers et sections communales de la zone frontalière.



Article 3. Mise en œuvre

Dans le cadre de ce présent protocole d’accord, onze axes du développement local pourront faire l’objet d’une collaboration :



- Administration et Institutions

- Aménagement du territoire et infrastructures

- Économie et Finances

- Éducation et Recherche

- Société et Culture

- Sciences et Technologies

- Justice et Sécurité

- Relations Extérieures

- Migration

- Environnement et Santé

- Identité de marque



Les deux parties s’engagent à rechercher chacune de son côté et conjointement les financements nécessaires à la réalisation des activités prévues dans le cadre du présent accord, dont les quatre actions suivantes :



- Une monographie de la zone avec des données géo-référencées devant servir à la mise en place d’un système d’aide à la décision

- Un plan de développement frontalier intégré

- Le recensement des propriétés bâties

- Une identité de marque pour la bande frontalière, avec un plan de communication pour la région, un portail web et une présence organisée dans les médias, y compris les réseaux sociaux



Article 4. Procédure de suivi

L’uniQ et l’Association Nationale des Maires Frontaliers établiront ensemble un plan de travail annuel et se retrouveront chaque trois mois pour veiller au suivi et à l’évaluation du présent protocole d’accord.



Article 5. Durée

Le présent protocole d’accord est conclu pour trois ans à partir de la date de signature et renouvelé par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties avec un délai de préavis de 2 mois. Il pourra être actualisé en fonction des textes législatifs ou réglementaires pouvant être mis en œuvre après sa date de signature.



Fait à Port-au-Prince [...] »



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22527-haiti-politique-vers-une-transformation-des-communautes-frontalieres.html

http://www.haitilibre.com/article-21800-haiti-politique-atelier-de-reflexions-sur-le-developpement-de-la-zone-frontaliere.html

http://www.haitilibre.com/article-14504-haiti-politique-vers-un-observatoire-universitaire-binational.html



HL/ HaïtiLibre