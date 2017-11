Haïti - Social : 600 restaurants communautaires pour nourrir les plus démunis





Dans le cadre du programme d’assistance sociale « Ede pèp » et de son volet « lutte contre la faim » initié par l’administration Martelly-Lamothe http://www.haitilibre.com/article-9420-haiti-social-retombees-concretes-du-programme-d-assistance-sociale-ede-pep.html , programme poursuivi par le Gouvernement Moïse-Lafontant, plusieurs restaurants communautaires ont été réhabilités et d’autres construits.



Désormais, sur l’ensemble du territoire national, 600 restaurants communautaires sont disponibles pour répondre aux besoins des populations les plus démunies qui peuvent ainsi obtenir un plat chaud pour seulement 10 Gourdes.



Ces restaurants communautaires, gérés par les délégués de ville, sous le contrôle du Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES), permettent aux citoyens les plus pauvres de trouver un plat chaud quotidiennement. Ces restaurants ont également permis de créer plusieurs centaines d’emplois à travers le pays



S/ HaïtiLibre