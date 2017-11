Haïti - FLASH : Reprise de la guerre des Gangs à Martissant





Depuis près d’une semaine des affrontements mortels entre gangs rivaux lourdement armés, qui ont déjà fait plusieurs victimes ont repris, après ceux de février dernier http://www.haitilibre.com/article-19972-haiti-flash-3eme-jour-de-guerre-des-gangs-a-grand-ravine.html .



De jour comme de nuit, les armes à feu sèment la terreur notamment dans les quartiers défavorisés de Grand-Ravine et à la 5e Avenue Bolosse à Martissant.



Les résidents de ces quartiers signalent des tirs d’armes de divers calibres y compris des rafales d’armes automatiques. Ceux qui le peuvent fuient pour se mettre en sécurité chez des parents ou amis, alors que la plupart des autres restent enfermé chez eux, ne sortant presque pas, craignant pour leur vie.



Des témoins rapportent plusieurs morts et blessés sans que l’on sache véritablement combien et s’il s’agit de membres des gangs ou d'habitants de la zone... Aucun bilan de la situation de source officielle n’a été rendu disponible...



La Police Nationale d’Haïti (PNH) alertée par les résidents est sur place mais ne semble pas être en mesure jusqu’à présent de mettre fin à la situation et de rétablir un climat sécuritaire.



