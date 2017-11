Haïti - RD : L’OPS décerne un Prix à un projet binational contre le paludisme





L'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) a décerné des Prix à des projets au Brésil, en Haïti et en République Dominicaine pour leurs efforts au niveau local visant à stopper la transmission du paludisme (malaria).



En ce qui concerne Haïti, l'OPS, a primé un projet binational entre les municipalités frontalières de Ouanaminthe et Dajabón en République Dominicaine, pour leurs « réalisations exceptionnelles » et leur « réponse créative » dans la lutte contre le paludisme.



L’OPS souligne que Ouanaminthe et Dajabón utilisent « des technologies innovantes qui impliquent le secteur privé, la communauté et les agents de santé traditionnels dans le but d'améliorer la surveillance, le diagnostic et le traitement du paludisme dans les deux pays ».



L'Organisation panaméricaine, décernera les Prix « Champions contre le paludisme dans les Amériques » à l'occasion de la Journée du Paludisme dans les Amériques, qui aura lieu lundi 6 novembre.



Selon l’OPS, le paludisme est endémique dans 21 pays des Amériques (dont Haïti et la République Dominicaine) et la majorité des cas se contractent dans la région amazonienne. Bien que le nombre de cas et de décès dus au paludisme ont diminué de plus de 60% entre 2000 et 2015 et que 19 des 21 pays d'endémie, ont enregistré des réductions significatives de ces taux, en 2016 et 2017, il y a eu une augmentation des cas signalés. Francisco Becerra, le Directeur adjoint de l'OPS, a déclaré que cette résurgence dans certains pays « montre que les réalisations sont fragiles ».



SL/ HaïtiLibre