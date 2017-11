Haïti - Politique : Importantes décisions adoptées au Conseil de l’UEH





Le Conseil de l’Université d’État d’Haïti (UEH), lors de sa dernière session ordinaire tenue à Montrouis a adopté 6 importantes décisions. Elles portent notamment sur le droit de réserve des membres du Conseil Exécutif (CE) et du Conseil de l’Université (CU), les paiements indus exigés aux étudiants pour leurs travaux de fins d’études, la répartition du budget 2017-2018 et la localisation du campus principal de l’UEH.



Décisions adoptées :



1 - Le droit de réserve des membres du Conseil Exécutif et du Conseil de l’Université :

Aucun membre du CU et du CE n’est autorisé à prendre des positions publiques sur les dissensions et contradictions internes intervenues au sein de l’une ou l’autre de ces instances. Une fois que le Conseil de l’Université s’est prononcé sur une question quelconque, les points de vue opposés ou minoritaires doivent impérativement se garder de s’exprimer publiquement. Le devoir de réserve s’impose à tous les membres du CU et du CE. Le Conseil de l’Université se réserve le droit de sanctionner les contrevenants conformément aux règlements internes.



2 - Les paiements indus exigés aux étudiants pour leurs travaux de fins d’études :

Le Conseil de l’Université a décidé d’interdire aux professeurs de l’UEH d’exiger ou de recevoir des étudiants le paiement d’une rémunération financière ou toute autre forme de compensation pour les accompagner dans la réalisation de leurs mémoires de fin d’études. Il demeure entendu que la présente résolution ne concerne pas les mémoires financés par certains projets exécutés avec des institutions ou organisations tierces dont les budgets prévoient clairement une allocation pour les encadreurs. Le Conseil de l’Université s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de freiner cette pratique dans les entités dans lesquelles elle existe.Tout contrevenant à cette mesure sera sanctionné conformément aux principes d’éthique qui devraient guider un professeur à l’Université.



3 - La répartition du budget 2017-2018 :

Le CU a décidé l’ajustement du salaire des professeurs qui ont changé de classe dans la grille intérimaire en tenant compte de toutes les exigences de cette dernière à savoir le niveau académique et le nombre d’années dans l’enseignement et la recherche. Dans sa résolution, le Conseil a aussi décidé du renforcement des activités de recherche à l’UEH à travers l’allocation d’un montant au Fonds d’Appui à la Recherche (FAR) ; du maintien de l’octroi de la carte de débit et l’ajustement du salaire des membres du personnel administratif et technique à travers l’octroi de promotion sur la base de la grille salariale du Ministère de l’Économie à partir des propositions précises des différentes entités et de l’Administration Centrale, chacune en ce qui le concerne ; de l’octroi d’indemnités fixes aux membres du Conseil Exécutif, des Responsables de Campus, des Décanats, des Conseils de Direction en fonction de leur rang.



Enfin, le Conseil de l’Université a fixé la répartition de la partie restante sur la base des besoins urgents clairement exprimés ou au prorata à partir du budget alloué pour l’exercice 2016-2017.



4 - Localisation du campus principal de l’UEH :

Le Conseil de l’Université a décidé que le Campus principal de l’Université sera construit à Damien, sur le terrain lui appartenant et autorise le Conseil Exécutif à prendre des mesures pour l’actualisation du plan de masse modulaire avec des regroupements en fonction des spécificités des différentes entités. Le projet doit prendre en compte tous les impacts sociaux, économiques, environnementaux et géotechniques afin de mitiger les risques relatifs. Le CU invite le Conseil Exécutif à entreprendre, en cas de besoin, toutes démarches nécessaires en vue de l’acquisition d’autres espaces pour la construction d’extensions du Campus.



5 - Document sur les modalités de gestion du Fonds d’appui à la recherche (FAR) :

Suite à la résolution du Conseil en date du 5 août 2017 créant le Fonds d’appui à la recherche, le Conseil de l’Université a approuvé le document sur les modalités de gestion du Fonds d’Appui à la Recherche (FAR) soumis par le bureau du Vice-recteur à la recherche. Le FAR alimente 5 sous-fonds :



Le Fonds annuel de recherche universitaire (FARU, destiné au financement des projets de recherche ;



Le Fonds annuel de renforcement des laboratoires (FARLAB), destiné à la création, à l’équipement et au fonctionnement des laboratoires de recherche ;



Le Fonds annuel pour la formation à la recherche (FAFOR), destiné à la formation continue des chercheurs et au financement des mémoires de 2ème et de 3ème cycle ;



Le Fonds annuel d’initiation à la recherche (FAIR), incluant le financement des mémoires de premier cycle ;



Le Fonds Annuel pour la Récompense de l’EXcellence (FAREX), destiné au co-financement des manifestations scientifiques, au financement des activités de promotion de la recherche, de la participation des chercheurs à des manifestations scientifiques locales ou internationales, à la création de récompense pour les meilleurs mémoires de 1er et 2e cycles, les meilleurs thèses et articles scientifiques.



6 - Constitution du comité de pilotage des États Généraux :

Le Conseil de l’Université a accueilli favorablement la constitution du Comité de pilotage des États généraux qui a reçu son investiture le 12 octobre 2017 du Conseil Exécutif de l’UEH. Il est composé de :



Ronald Jean-Jacques, professeur à la Faculté des sciences humaines et ancien membre de la commission de Réforme de l’UEH ;



Mme Nirvah Jean-Jacques, professeure à la Faculté de Linguistique Appliquée et ancien membre de la Commission de préparation des États Généraux de l’UEH ;



Docteur Vladimir Larsen, professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie et Directeur de la formation au Ministère de la Santé Publique ;



Mme Carolle Charles, professeure au « City University of New-York », ancienne présidente de « Haitian Studies Association » ;



Laennec Hurbon, Président du Comité scientifique du Collège doctoral haïtien.



HL/ HaïtiLibre