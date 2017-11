Haïti - Culture : Gamall Augustin est désormais le DG de la RNH et de la TNH





Cette semaine Limond Toussaint le Ministre de la Culture à procédé à l’installation de Gamall Augustin comme Directeur Général de la Radio Nationale d’Haïti (RNH) http://www.haitilibre.com/article-22577-haiti-actualite-zapping.html . Pour la seconde fois depuis 2015, Gamall Augustin prend les rênes de la Radio d’État http://www.haitilibre.com/article-14597-haiti-politique-installation-d-un-nouveau-dg-a-la-rtnh.html



Dans son discours de circonstance, le nouveau Directeur a présenté les trois axes d’interventions principaux autour desquels s’articulera sa mission à la tête de la Radio d’État à savoir : la restructuration de la station ; la couverture nationale et faire de la RNH un média de service public.



Dans la lignée de cette mission, le désormais Directeur Général de la RNH et de la Télévision Nationale d’Haïti (TNH) dit s’engager à faire de la radio nationale la tribune du peuple et de la Nation haïtienne, en faisant écho des besoins des populations.



Il a par ailleurs, promis de rendre effective, d’ici 1er janvier 2018, la Couverture Nationale de la RNH et de la TNH, pour apporter les signaux de la radio et de la télévision aux citoyens de l’arrière pays.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22577-haiti-actualite-zapping.html

http://www.haitilibre.com/article-14597-haiti-politique-installation-d-un-nouveau-dg-a-la-rtnh.html



HL/ S/ HaïtiLibre