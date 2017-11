Haïti - FLASH : Le Président Moïse annonce la date du retour officiel de l'Armée





Samedi soir, devant une foule en liesse au Cap-Haïtien, le Président Jovenel Moïse a annoncé la date de la remobilisation officielle de l'armée d'Haïti « [...] dans mes promesse de campagne j'ai dit que lorsque je serai Président je rétablirai l'armée, le 17 novembre 2017 je vais prendre un arrêté pour le retour de l'Armée d'Haïti [...] » il a aussi annoncé un défilé dans les rues du Cap-haïtien le 18 novembre prochain.



Rappelons que le Premier Ministre Lafontant s'exprimant fin octobre sur la remobilisation de l’armée, avait promis qu’après le lancement du processus de recrutement initié par Hervé Denis , le Ministre de la Défense, en juillet dernier, http://www.haitilibre.com/article-21566-haiti-avis-recrutement-militaire-inscriptions-prolongees.html qui a vu l’inscription de 2,350 jeunes dont 350 jeunes filles, toutes les étapes restantes pour la remobilisation de l’armée seront franchies dans la transparence sans fournir plus d’informations sur l’avancement du processus...



Précisant que cette nouvelle armée d’Haïti aura une autre mission et une autre orientation que celle du passé « ce sera une armée au service de la population et non une armée tortionnaire [...] » http://www.haitilibre.com/article-22509-haiti-securite-l-armee-haitienne-n-a-jamais-ete-dissoute-mais-demobilisee-dixit-le-pm.html



Rappelons également que fin septembre dans son discours à la Tribune de la 72ème Session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) http://www.haitilibre.com/article-22187-haiti-flash-jovenel-moise-evoque-l-armee-d-haiti-a-la-tribune-de-l-onu.html le Président Jovenel Moise, s’exprimant pour la première fois devant cette Assemblée, a déclaré à propos de l'armée « Si la communauté internationale a passé treize années à appuyer la sécurité nationale et publique d'Haïti ; si à chaque catastrophe naturelle les pays amis viennent au secours du peuple haïtien, cela indique que le pays a besoin d'une force de défense.



C'est pourquoi, Haïti, après le départ de la Minustah par étape, mettra en place une force militaire pour accomplir trois missions :



- Une unité de Génie capable de contribuer aux grands travaux d'infrastructure, et qui peut

intervenir après les catastrophes naturelles ;



- Une unité d'aviation capable de former des jeunes en mécanique aéronautique et en pilotage d'aéronef et d'hélicoptère suite aux catastrophes naturelles ;



- Une unité médicale capable de soigner les victimes de catastrophes naturelles et de soigner les résidents des endroits les plus reculés ».



