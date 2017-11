Haïti - Armée : La remobilisation des Forces Armées d'Haïti, une priorité !





Le Ministère de la Communication dans le cadre de sa série de conférences hebdomadaires, hier lundi 13 novembre a reçu le Ministre de la Défense, M. Hervé Denis, qui a fait le point sur la mission de la nouvelle armée, les nouveaux règlements de la FAD’H et les différentes activités déjà entreprises par le Corps du Génie Militaire.



"S'il n'y avait pas eu de 18 novembre il n'y aurait pas eu d'Indépendance d'Haïti," a déclaré d’emblée le Ministre Denis, ajoutant à propos de l'armée "Notre vision est celle d’une armée professionnelle, capable de défendre le territoire, à tous les niveaux. La mission de la nouvelle force armée est de défendre le territoire, d’intervenir en cas de besoin, à différents niveaux et de contribuer au développement du pays.



La nouvelle armée participe de la vision du Chef de l’État, Jovenel Moïse de doter le pays d’une force de défense. Promesse de campagne de Jovenel Moïse, la nouvelle force de défense sera remobilisée et devra servir au développement du pays."



Le Ministre de la Défense, M Hervé Denis a indiqué que la remobilisation des Forces Armées d'Haïti est l'une des priorités de son Ministère suivant les recommandations du Livre Blanc élaboré sous l'administration de l'ancien Président Martelly et la feuille de route qui lui a été soumise par le Premier Ministre Jack Guy Lafontant.



A propos de l'État Major il a informé "Très bientôt, nous disposerons d’un État-major (même provisoire) pour la nouvelle force de défense du pays. Nous avons présenté au Chef de l’État une liste de membres pour le Haut État-major. Conformément à sa volonté ferme, le processus avance à grands pas," soulignant que la prérogative constitutionnelle de nomination d'un Commandant en Chef revient strictement au Président de la République, tout en indiquant qu'une liste avec des critères bien établis est déjà acheminée au Chef de l'Etat, Jovenel Moïse, et un arrêté présidentiel sera publié incessamment en vue de sceller cette question.



Aussi a t-il précisé « Le premier devoir démocratique est de respecter la Constitution de son Pays. En dépit de la Nomenclature « FAdH », la nouvelle armée sera orientée vers le développement. Nous vivons à l’ère de la démocratie : nous devons regarder vers l’avant et non en arrière. " Il a rappelé que la constitution du pays reconnait deux forces armées sur le territoire : la Police et l'Armée.



"À l 'heure d'aujourd'hui le Corps de Génie du Ministère de la Défense a 2 contingents qui sont opérationnels : médical et aviation. L’objectif est de mobiliser environ 500 nouveaux soldats pour chaque séquence [...] Le passé doit tout simplement nous servir de référence pour ne pas commettre les mêmes erreurs », a soutenu le Ministre de la Défense. Cette nouvelle armée sera constituée de trois composantes : un Corps du Génie, un Corps Médical et un Corps d'Aviation. Le Corps du Génie Militaire, formé de 150 officiers et soldats grâce à la coopération bilatérale avec l'Equateur, a déjà entrepris de nombreuses activités dans le cadre des réponses aux catastrophes naturelles. La construction de plusieurs centaines de kilomètres de route, des interventions post-cycloniques, l'assainissement, sont, entre autres, des activités déjà réalisées par le Corps du Génie.



Pour terminé il a déclaré "Le Cap-Haïtien a été stratégiquement choisi pour commémorer cette année, la bataille de Vertières : proximité avec le site, et valeur historique." Le Ministre de la Défense annoncé la première parade officielle de la nouvelle armée le 18 novembre prochain, à l'occasion de la célébration de la bataille de Vertières.



HL/ HaïtiLibre