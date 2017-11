Haïti - OFATMA : 3,837 cartes d’assurance santé distribuées à la PNH





Agabus Joseph, le Directeur Général de l'Office d'Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA), sous le haut patronage du Président Jovenel Moïse, a procédé, à l'Académie Nationale de Police à Frères, à la distribution de plusieurs milliers de cartes d’assurance aux différentes unités de la Police Nationale d'Haïti (PNH).



La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs officiels, entre autres, Stéphanie Auguste la Ministre des Affaires Sociales et du Travail, le Secrétaire d'État à la Securité publique Ronsard St-Cyr et Joseph Gaspard Hyppolite le Directeur de Ressources Humaines de la PNH.



Cette distribution fait partie d'une série d'avantage sociaux qui vise des milliers de fonctionnaires de l’administration publique, notamment les professeurs, les juges et les ouvriers des différentes entreprises, etc...



Le Directeur Joseph a reconnu la nécessité de mieux encadrer les agents de la PNH en dépit de la situation difficile du pays « Les temps ont changé et malgré les difficultés liées au contexte socio-politique difficile dans lequel nous évoluons, l’Administration Moïse-Lafontant entend honorer ses promesses pour améliorer le bien-être de la PNH en particulier et du peuple haïtien en général » ajoutant qu'il se dit déterminé à offrir un plus large service à toute la population.



HL /HaïtiLibre