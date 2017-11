Haïti - Football : Coupe Caribéenne Féminine U-20, nos Grenadières à St Kitts





Arrivée tard dans la soirée de dimanche à St Kitts après un long voyage de Port-au-Prince et une longue escale à Miami, nos Grenadières préparent son premier match de la la 3eme Édition du Championnat de la Caraïbe féminine U20, qui contrairement à l’édition précédente, sera un quadrangulaire devant se dérouler sur trois journées de compétitions.



À part notre star Nerilia Mondésir qui arrive ce mardi à 4h00, le groupe est au grand complet et s’est entraîné lundi soir sur un terrain très abîmé de Basse Terre, capitale de St Kitts sous les ordres de Fiorda Charles et de Hubert Anglade.



L’entraîneur Marc Collat se plaignant de l’état lamentable du terrain mais, les filles se sont bien entraînées tout en évitant autant que possible les risques de blessure.



D’abord se qualifier et faire tout pour conserver le titre tel est l’objectif de notre Sélection Nationale malgré le handicap de plusieurs absences de poids (Melissa Dacius, Mikerline St Félix, Sarafina Joseph, Daphnee Auguste, Naphtaline Clermeus) pour diverses raisons, des blessures en tout premier lieu, ce qui a obligé les entraîneurs à puiser beaucoup dans la pépinière des U-17, récentes championnes de la Caraïbe.



Seule ombre au tableau l’absence depuis le tournoi de juillet, de matchs de préparation par manque de ressources financière. D’ailleurs sans l’aide de la FIFA qui a décidé de supporter les billets d’avion, la situation aurait été plus critique pour nos Grenadières à cette compétition.



Programmation du tournoi caribéen :



Heure locale St Kitts (1h00 de moins en Haïti )



Mercredi 22 Novembre

17h00 : Jamaïque vs Rep. Dominicaine

19h30 : St Kitts & Nevis vs Haïti



Vendredi 24 Novembre

17h00 : Haïti vs Jamaïque

19h30 : St Kitts & Nevis vs Rep. Dominicaine



Dimanche 24 Novembre

17h00 : Haïti vs République Dominicaine

19h30 : St Kitts & Nevis vs Jamaïque



Seuls les deux premiers pays au classement final de ce quadrangulaire seront qualifiés pour le championnat Concacaf qui aura lieu à Trinidad & Tobago du 18 au 28 janvier 2018.



BF/ HaïtiLibre