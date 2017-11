Haïti - Actualité : Zapping...





TPS, Gary Bodeau déplore la décision américaine :

Le Député de Delmas Gary Bodeau, Questeur de la Chambre basse réagissant à la décision des États-Unis d’accordé un délai de 18 mois à près plus de 50,000 haïtiens bénéficiaires du TPS pour se régulariser ou quitter les USA a déclaré « Malgré un travail acharné et de plaidoyer, DHS a résilié le TPS. En Haïti, nous devons saisir l'occasion de produire un environnement accueillant, des investissements privés attrayants et créer des emplois. Les compatriotes Aux États-Unis, encouragent les législateurs à s'engager dans des efforts bipartites pour créer une voie vers la citoyenneté. » Lire aussi : http://www.haitilibre.com/article-22759-haiti-flash-tps-plus-de-50-000-haitiens-devront-quitter-les-usa.html http://www.haitilibre.com/article-22749-haiti-flash-usa-renouvellement-du-tps-semaine-decisive.html



Moïse dénonce l’esclavage en Libye :

« Nos origines africaines et notre passé de Libérateurs de peuples opprimés nous exhortent à condamner et à agir contre le retour aux chaines qui se fait en Libye. Haïti dénonce de toutes ses forces le racisme et le retour aux pratiques esclavagistes » a déclaré le Chef de l’État en réagissant à l’actualité.



Trump, nomme un américano-haïtien, Ambassadeur en Afrique :

Les pays d'Afrique de l'Ouest, du Gabon et de São Tomé et Principe ont accueilli l’haïtien Joel Danies comme nouvel ambassadeur nommé par Donald Trump. Joel Danies est né en avril 1958 à Jacmel. De septembre 2011 à 2014, il été coordinateur spécial adjoint d'Haïti. Il a également travaillé comme Chef de cabinet au Bureau d'administration du Département d'État de Juin 2014 à juillet 2016. Joel Danies parle français, haïtien-créole et arabe.



Le MCI fait des annonces...

Lundi, Daniel Denis, le Directeur Général du Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI)a fait plusieurs annonces : le lancement de la Carte d’Identité Professionnelle (CIP) digitalisée le 15 décembre prochain ; lee lancement du Service de doléances en décembre prochain ; le lancement du Guichet Unique Electronique en Avril 2018 et le déménagement du Minsitère dans ses nouveaux locaux au Champ de Mars en février 2018.



Lauréate du Prix Deschamps 2017 :

Le Prix Deschamps 2017 q été décerné à Naïka Céus, une jeune femme de 27 ans, secrétaire de formation, pour son roman en créole « Tifi ».



Moïse s'entretient avec l’organisation paysanne « KOZE PEP » :

Lundi au Palais National, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Ministre de l’Agriculture s’est entretenu, avec l’organisation paysanne « KOZE PEP » autour des grandes orientations de son quinquennat. Les représentants de « KOZE PEP » en ont profité pour partager avec le Chef de l’État les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de leurs activités de production en particulierdans les filières du café et de la pêche.



