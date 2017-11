Haïti - Actualité : Zapping...





Nos Grenadières pulvérisent St kitts & Nevis [12-0] :

Hier mercredi, dans le cadre de la 3eme Édition du Championnat de la Caraïbe féminine U-20 http://www.haitilibre.com/article-22766-haiti-football-coupe-caribeenne-feminine-u-20-nos-grenadieres-a-st-kitts.html nos Grenadières se sont imposées sans appel [12-0] face St kitts & Nevis dont 8 buts en première période, un match qualificatif pour la coupe du monde FIFA France 2018.



Nerilia Mondesir a inscrit 6 buts (11', 16', 32', 44’, 45' et 57'), Roseline Eloissaint un doublé (70' et 71') , un but de Macdala Macean (28e), un de Sherley Jeudi (35'), un Melchie Daelle Dumornay (45;+1), et un dernier de Danielle Étienne (90'). Prochain match vendredi 24 Novembre à 17h00 : Haïti - Jamaïque (une heure de moins en Haïti).



retour de Moïse J-C :

Eddy Jackson Alexis, porte-parole de la plateforme de l’opposition radicale « Pitit Desalin » a confirmé que mercredi après-midi, après quelques semaines passées à Cuba pour raison de santé, Moïse Jean-Charles est de retour à Port-au-Prince.



Rapport PetroCaribe remis au CSPJ :

Une copie du rapport de la Commission Ethique et anticorruption du Sénat sur l’utilisation des fonds PetroCaribe a été acheminé au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) qui en avait fait la demande sur requête du juge d’instruction, Jean Wilner Morin.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22687-haiti-flash-conclusion-du-rapport-petrocaribe-la-commission-accuse.html

http://www.haitilibre.com/article-22732-haiti-actualite-zapping.html

http://www.haitilibre.com/article-22715-haiti-petrocaribe-l-ex-ministre-du-tourisme-denonce-et-prouve-13-fausses-accusations.html

http://www.haitilibre.com/article-22696-haiti-petrocaribe-laurent-lamothe-rejette-de-facon-categorique-les-conclusions.html

http://www.haitilibre.com/article-22687-haiti-flash-conclusion-du-rapport-petrocaribe-la-commission-accuse.html



Taïwan : Don de deux camions à ordures :

Ce jeudi lors d'une cérémonie, l’Ambassade de la République de Chine (Taïwan) procédera à la remise de deux camions à ordures à la Mairie de Port-au-Prince



Jacmel : Lauréats Bac 2017 :

Mardi à la Mairie de Jacmel s'est tenue la cérémonie de remise de plaques et de médailles aux Lauréats Sudestois du Bac unique de cette année, par le Bureau du Sénateur Dieupie Chérubin. Les lauréat sont Pierre Pearvensy, de l'École congréganiste St Joseph à Côtes-de-Fer ; Brunet Blaise du Centre Alcibiade et Eloi Thierry du Collège St Paul.



Première pierre du Micro Parc de Camp Perrin, reportée :

Le Ministère du Commerce informe que la pose de la première pierre du projet pilote de Micro Parc industriel conçu par l'État haïtien et financé par l'Union européenne, prévu jeudi 23 à Camp-Perrin/Moreau, a été reportée à une date ultérieure. Ce Micro Parc d’une superficie de 7.254 m2 rassemblera des activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles issus de quatre filières principales: le cacao fermenté (entreprise Ayitika), le miel (Entreprise Atabey), la mangue séchée, le vinaigre et le jus de mangue (produit par Vision S.A). Les travaux, qui seront assurés par les Ateliers École de Camp Perrin, devrait commencer au mois de décembre pour s'achever en juillet 2019.



L’Ambassade d'Haïti à Washington fermée :

L'Ambassade d'Haïti à Washington D.C. et sa section consulaire seront fermées du Jeudi le 23 novembre au samedi 25 novembre pour les vacances de la Thanksgiving (Congé Fédéral).



HL/ HaïtiLibre