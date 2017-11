Haïti - Politique : L’OMRH rencontre les 50 lauréats du corps d’Administrateurs d’État





Cette semaine, Josué Pierre-Louis le Coordonnateur Général de l'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) a rencontré les 50 lauréats (sur 1,700 postulants des deux sexes) issus des concours interne et externe en vue de la constitution du corps d’Administrateurs d’État http://www.icihaiti.com/article-22130-icihaiti-politique-concours-pour-le-recrutement-des-administrateurs-d-etat.html



D’entrée de jeu, M. Pierre-Louis, a félicité les futurs Administrateurs d’État d’avoir passé ces concours à double épreuve de haut niveau soulignant « Seuls les plus méritants sont présents dans cette salle »



Précisons que le corps d’Administrateurs d’État sera opérationnel dans les administrations publiques à l’issue d’une formation de deux ans qui débutera en décembre 2017. Il s’agira d’un corps d’élite selon Pierre-Louis, qui s’est donné un « satisfecit » quant à la manière dont le processus de recrutement s’est déroulé affirmant « Nous venons de réaliser un exploit qu’il faudra toujours rééditer, car l’intégration de la fonction publique doit se faire désormais par voie de concours ».



Notez que les 50 lauréats ont déjà le statut de fonctionnaires-stagiaires et vont émarger au budget national.



Au terme des présentations individuelles, on a pu constater que les lauréats hommes et femmes proviennent majoritairement de : la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, de l'Institut National d'Administration de Gestion et des Hautes Études Internationales (INAGHEI), de la Faculté d'Ethnologie, de l’École Normale Supérieure, de la Faculté Linguistique Appliquée, de la Faculté des Sciences Humaines et de l’École Nationale Supérieure de Technologie.



Parallèlement, Il faut également signaler que trois des lauréats viennent de la diaspora (France, États-Unis et Sénégal).



HL/ S/ HaïtiLibre