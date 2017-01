Haïti - Agriculture : Accord de don de semences de 500,000 dollars





Dans le cadre d’un Projet de coopération technique d’assistance agricole et en prévision de la Campagne de printemps, le Ministère de l’Agriculture a signé avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), un accord de don de semences de 500,000 dollars américains.



Ce projet d’une durée de 12 mois, permettra de venir en aide à plus de 6,000 familles agricoles de certaines communes du département du Sud durement affectées par le passage de l'ouragan Matthew (Cavaillon, de Camp-Perrin, des Cayes et Chantal).



Pierre Guito Laurore, le Ministre de l’Agriculture voit dans cet accord une opportunité pour certains agriculteurs d’emblaver leurs parcelles une seconde fois et de relancer la production de maïs et de produits maraîchers.



Outre la distribution de semences, ce projet prévoit des activités d’éducation nutritionnelle et d’hygiène des aliments, visant à renforcer les capacités de près de 200 leaders d’organisations communautaires dans le Sud.



PI/ HaïtiLibre