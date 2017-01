Haïti - FLASH : Plus de 7,000 haïtiens cherchent à obtenir le statut de réfugié au Mexique





Dans la crainte des mesures migratoires que veut appliquer le nouveau Président américain, Donald Trump, plus de 7,000 haïtiens bloqués dans l’État de « Baja California », au Mexique, tentent d’obtenir le statut de réfugié au Mexique, plus de 10,000 au total au Mexique http://www.haitilibre.com/article-19478-haiti-flash-des-milliers-d-haitiens-cherchent-refuge-au-mexique.html



Wilmer Metelus, leader du Comité Citoyen de Défense des Afro-Mexicains Naturalisées, a déclaré lors d'une conférence, que les haïtiens au Mexique ne veulent pas traverser la frontière vers les États-Unis, vue la reprise des expulsions effectuées tous les 15 jours http://www.haitilibre.com/article-18700-haiti-flash-usa-reprise-des-deportations-regulieres-vers-haiti.html , ils cherchent à se réfugier au Mexique « nous demandons l'aide de l'État mexicain » a déclaré Metelus soulignant qu’en « Baja California », « [...] il n'y a pas de bureau pour faire une demande de statut de réfugié, la Commission Mexicaine d'Aide aux Réfugiés (COMAR) a seulement des bureaux à Chiapas et a Mexico, ce qui complique la demande pour les haïtiens » ajoutant « Le Mexique a toujours été un pays ami, nous ne devrions pas retourner les haïtiens en Haïti parce qu'il n'y a pas d'emploi. »



Metelus Wilmer rappelle que dans les Centres de détention de migrants aux États-Unis, au moins 4,000 haïtiens sont sous le coup d'un renvoi en Haïti http://www.haitilibre.com/article-19929-haiti-flash-des-milliers-d-haitiens-vont-etre-expulses-des-usa.html . En résumé, environ 10,000 haïtiens sont bloqués au Mexique, à la frontière du Nicaragua et du Costa Rica ils sont plus de 8,000, plus de 2,500 à la frontière du Panama et de la Colombie et leur nombre de cesse de grossir et plus de 5,000 dans des centres de détentions pour migrants aux États-Unis



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19929-haiti-flash-des-milliers-d-haitiens-vont-etre-expulses-des-usa.html

http://www.haitilibre.com/article-19478-haiti-flash-des-milliers-d-haitiens-cherchent-refuge-au-mexique.html

http://www.haitilibre.com/article-18700-haiti-flash-usa-reprise-des-deportations-regulieres-vers-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-18659-haiti-flash-des-haitiens-fuient-en-grand-nombre-le-bresil-vers-les-usa.html

http://www.haitilibre.com/article-18704-haiti-flash-des-dizaines-de-milliers-d-haitiens-se-dirigeraient-vers-les-usa.html



S/ HaïtiLibre