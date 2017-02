Haïti - Sécurité : Violence et vandalisme au Ministère de l’Éducation





Mardi, le Ministère de l’Education Nationale a déploré et condamné une nouvelle fois, le comportement inacceptable d’un groupe d’étudiants de l’Ecole Normale Supérieure (ENS), de futurs enseignants, qui ont utilisé une fois encore http://www.haitilibre.com/article-18684-haiti-social-vandales-aujourd-hui-futurs-enseignants-demain.html la violence verbale et physique en vue de leur recrutement au sein du secteur public.



Les étudiants ont investi le local du Ministère à Nazon et bloqué pendant plusieurs heures l’accès aux locaux, brisant la barrière principale et les pare-brises de plusieurs véhicules garés sur le site, cassant des fenêtres du bâtiment par des jets de pierre...



« Le Ministère regrette ce genre d’agissement de la part de personnes qui sont appelés à encadrer nos jeunes et leur inculquer les valeurs du vivre ensemble, de la tolérance, du dialogue et du respect de l’autre. Rappelant aux protestataires que le recrutement d’un employé dans la fonction publique, dépend des crédits budgétaires disponibles et des besoins réels du système. »



Tout en respectant le droit de faire valoir leurs revendications, le Ministère invite ces étudiants à le faire dans les limites de la Loi et du respect des droits des autres.



HL/ HaïtiLibre