Haïti - Actualité : Zapping politique...





Guy Philippe, inscription au Sénat :

Le Secrétariat Général du Sénat a produit une attestation en date du 31 janvier 2017 qui « certifie et atteste par la présente avoir reçu des avocats du Sénateur élu Guy Philippe les pièces requises par l'Article 7 du Régalement Intérieur dans le cadre de l'accomplissement de la formalité d'inscription au Sénat de la République. »



Le Sénateur Wilfrid Gélin prête serment :

Cette semaine le Sénateur Wilfrid Gélin, qui a fait l’objet d’une enquête administrative de la part du Conseil Électoral Provisoire, suite à des accusations rejetées, http://www.haitilibre.com/article-19918-haiti-flash-senateur-wilfrid-gelin-phtk-le-cep-rend-sa-decision.html a prêté serment au Sénat jurant de s’acquitter de sa tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d’être fidèle à la Constitution avant de recevoir l’écharpe bicolore.



Accord de Paris ratifié :

Mercredi le parlement s'est réuni en assemblée nationale pour une séance de ratification d'importants instruments internationaux « L’Accord de Paris [signé en avril 2016] http://www.haitilibre.com/article-17231-haiti-environnement-dieuseul-desras-a-la-ceremonie-de-signature-de-l-accord-de-paris-cop21.html vient d'être ratifié par l'Assemblée nationale haïtienne [90 voix pour, 0 contre et 4 abstentions] » a annoncé Simon Dieuseul Desras, Ministre de l'environnement



Sénat, J-1 des résultats préliminaires :

Mercredi, Robenson Cherilus, le Directeur du Centre de tabulation des votes (CTV), a annoncé que 87,28% des procès-verbaux pour le 1/3 du Sénat sont déjà traités. Toutefois, il a signalé qu’une trentaine de procès-verbaux n’ont pas encore été acheminés au CTV, mais que le Conseil Électoral Provisoire (CEP) maintenait la date prévue pour la publication des résultats partiels, à savoir le vendredi 3 février.



Danilo Medina à l’investiture :

Le Palais National à Santo-Domingo a confirmé que le Président dominicain Danilo Medina, assistera à l'investiture du président élu d'Haïti, Jovenel Moïse le 7 Février.



Participation entre 19 et 20% ?

Le consortium national d’observation électorale constitué des organisations telles que RNDDH, SOFA, CONHANE et CNO, évalue entre 19 à 20 % le taux de participation aux élections du 29 janvier 2017 Lire aussi : http://www.haitilibre.com/article-19984-haiti-elections-bilan-preliminaire-en-chiffres-de-l-ocid.html



Projet de loi sur l’identification des enfants :

Le Sénateur du Nord-Ouest, Onondieu Louis a déposé cette semaine un projet de loi portant sur l’identification des enfants à la naissance.



HL/ HaïtiLibre