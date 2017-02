Haïti - FLASH : Procès de Guy Philippe aux États-Unis





Lundi, lors d'une brève audience un juge fédéral a fixé la date du procès du Sénateur élu Guy Philippe au 3 avril prochain.



Rappelons que le Sénateur élu Guy Philippe avait été arrêté le 5 janvier dernier http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html et extradé http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html aux Etats-Unis le même jour.





Il avait plaidé non coupable http://www.haitilibre.com/article-19796-haiti-flash-guy-philippe-plaide-non-coupable.html aux accusations de contrebande de drogue, de blanchiment et de conspiration http://www.haitilibre.com/article-19731-haiti-flash-guy-philippe-les-charges-sont-connues-comparution-le-13-janvier-2017.html qui portent une peine d'emprisonnement à vie maximale.



Par ailleurs, en Haïti, un certificat de Greffe du Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince daté du 11 janvier 2017 confirme qu’il n’y avait aucun mandat d’amener contre le Sénateur Guy Philippe au moment de son arrestation.



Texte du Certificat du Greffe :

« Le greffe du Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, certifie et atteste qu'après recherche effectuées au registre du Parquet, aucun mandat d'amener n'a été décerné à l'encontre du sieur Guy Philippe.



Fait au greffe du Parquet, le 11 janvier 2017



Me Wilbert Rhau

Commis-Greffier en chef »



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19799-haiti-politique-manifestation-de-soutien-a-guy-philippe-devant-ambassade-americaine.html

http://www.haitilibre.com/article-19796-haiti-flash-guy-philippe-plaide-non-coupable.html

http://www.haitilibre.com/article-19774-haiti-flash-guy-philippe-a-ete-extrade-sur-quelle-base-legale.html

http://www.haitilibre.com/article-19757-haiti-flash-represailles-violentes-des-partisans-de-guy-philippe.html

http://www.haitilibre.com/article-19731-haiti-flash-guy-philippe-les-charges-sont-connues-comparution-le-13-janvier-2017.html

http://www.haitilibre.com/article-19730-haiti-justice-guy-philippe-a-comparu-le-ministre-de-la-justice-convoque.html

http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html

http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html et extradé aux Etats-



SL/ HaïtiLibre