Haïti - FLASH : Mis en cause par Guy Philippe, Youri Latortue dément





Le Sénateur Guy Philippe actuellement en prison aux États-Unis, suite à son arrestation le 5 janvier dernier suivit de son extradition le jour même http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html , allègue dans une conversation téléphonique avec une personne non identifiée, que selon les informations qu’il possède, Youri Latortue, le Président du Sénat et 4 sénateurs pro-Lavalas auraient été impliqués dans le complot ayant conduit à son arrestation.



Jeantel Joseph le Président du « Consortium National des Partis Politiques Haïtiens » confirme que c’est bien la voix de leur candidat Guy Philippe que l’on entend dans cette conversation. Selon nos informations l’épouse de Guy Philippe aurait également authentifié la voix du Sénateur Philippe.



Lundi 13 février, suite au propos de Guy Philippe, Youri Latortue a vivement réagit dans une note et démenti formellement ces accusations, estimant que la voix de Guy Philippe a été trafiqué et qu’il s’agit d’une manœuvre d’anciens fonctionnaires de l’État pointé du doigt dans son rapport sur la corruption...



Guy Philippe accuse, conversation téléphonique :









Note de démenti de Youri Latortue :

« Le Sénateur Youri Latortue, Président de l'Assemblée Nationale, est étonné d'apprendre que le Sénateur élu de la Grand'Anse, M Guy Philippe, le mettrait responsable de son extradition aux États-Unis.



Par acquis de conscience, mais surtout par devoir envers son Département, ses mandants, son Parti Politique et tous ceux qui lui font confiance, le Sénateur Latortue dément formellement et sans réserves les présomptions faites sur un quelconque rôle joué par lui dans ce dossier.



L'obligation de réserve qui accompagne la haute fonction dont il est investi le porte à refuser d'alimenter de tels débats, d'autant que l'affaire en question semble être beaucoup plus complexe que l'on ne voudrait le faire croire. Selon lui, manipuler un homme emprisonné est horriblement malhonnête et l'isoler des divers secteurs dévoués à sa cause en le poussant au blâme gratuit et injuste, démontre le cynisme de certains acteurs, soit disant bien intentionnés, qui rodent aujourd'hui autour de Guy Philippe [...] »



