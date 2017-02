Haïti - Actualité : Zapping politique...





Résolution à la Chambre basse en faveur de Guy Philippe :

Au cours de la séance ordinaire qui s'est tenue le 14 février 2017 sur le leadership du Député Ronald Etienne et le support du Député Jhon Bernard, la chambre des députés a adopté une résolution dénonçant l'arrestation illégale du sénateur élu de la Grand'Anse Guy Philippe http://www.haitilibre.com/article-19774-haiti-flash-guy-philippe-a-ete-extrade-sur-quelle-base-legale.html . Le travail reste à poursuivre au Sénat de la république. Le nouveau Sénateur de la Grand’Anse, Jean Rigaud Belizaire (Consortium), promet de travailler en collaboration avec ses collègues en vue de permettre la libération du Sénateur élu de la Grand‘Anse, Guy Philippe dont le procès aux États-Unis est fixé le 3 avril prochain http://www.haitilibre.com/article-20036-haiti-flash-proces-de-guy-philippe-aux-etats-unis.html



Le nom d’un possible PM pas avant mars..? :

Les consultations entre le Président Jovenel Moïse et les présidents des deux chambres du parlement, en vue du choix du Premier ministre serait au point mort... aucune nouvelle rencontre au Parlement n’est officiellement programmée la dernière consultation formelle, remonte au jeudi 9 février. Selon ce qui circule dans les couloirs, il est peu probable qu’Haïti connaisse le nom du candidat Premier Ministre avant le mois de mars....



« Jistis Min » dénonce un avant-projet de la CCHC :

Le collectif baptisé « Jistis Min », regroupant plusieurs organisations telles que PAPDA, RNDDH, POHDH et JILAP, dénonce un avant-projet de la Chambre de Commerce Haïtiano-Canadienne (CCHC), un document de la Banque Mondiale, visant à servir à l’élaboration d’un avant-projet de loi autorisant l’exploitation minière en Haïti.



Carnaval de Croix-des-Bouquets :

Le Carnaval de la Croix-des-Bouquets se déroulera le dimanche 19 février 2017 autour du thème « Kwadèboukè vle viv, ann fè l viv » . Le Comité organisateur des activités carnavalesques annonce que des disc jockeys (DJ’) et des groupes et des bandes à pied assureront l’ambiance dans un décor visant à promouvoir les valeurs artistiques et culturelles de la commune. Le parcours du défilé sera : Carrefour-Calvaire (centre-ville), rue Sténio Vincent, devant la mairie, route national #3, Carrefour Beudet, Lilavois.



Célébration des funérailles de 23 prisonniers :

Mercredi, le Commissaire Jean Danton Léger a annoncé, que les funérailles de 23 prisonniers décédés au pénitencier national avaient été célébrés mardi, en l’Église St-Anne de Port-au-Prince. Le chef du Parquet plaide en faveur d’une meilleure prise en charge des détenus afin d’éviter la répétition des causes de ces décès http://www.haitilibre.com/article-19870-haiti-flash-nouvelle-vague-de-deces-au-penitencier-national.html http://www.haitilibre.com/article-20013-haiti-flash-cauchemar-au-penitencier-national.html



Félicitations de Michel Martelly :

« Je félicite la Chambre des députés qui a voté la loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle [soumise par le Gouvernement Lamothe] et adoptée en conseil des ministres le 23 juillet 2014. La toute première loi votée par une Assemblée parlementaire. Au nom de la Jeunesse Haïtienne qui a besoin d'encadrement et d'opportunités, j'encourage le Sénat à en faire de même » a déclaré l’ancien Président Michel Martelly.



HL/ HaïtiLibre