Haïti - Politique : Moïse en visite à la Brasserie Nationale (BRANA)





Jeudi, le Président Jovenel Moïse a visité les locaux de la Brasserie Nationale d'Haïti (BRANA) sur la route de l'Aéroport. En présence des dirigeants et des employés de la Compagnie, il a réaffirmé la volonté politique du Gouvernement d'accompagner non seulement les investisseurs de la brasserie en créant le cadre juridique et financier pour le plein fonctionnement de l'entreprise mais aussi les quelques 18,000 petits cultivateurs de sorgho http://www.haitilibre.com/article-9049-haiti-agriculture-important-accord-entrebrana-et-l-usaid.html pour le développement de cette matière première essentielle à la BRANA (propriété du Groupe Heineken) http://www.haitilibre.com/article-4483-haiti-economie-heineken-accroit-sa-participation-a-95-dans-la-brasserie-nationale-d-haiti.html



« Pour améliorer le climat des affaires, j’ai soumis au Parlement plus 6 projets de loi http://www.haitilibre.com/article-20623-haiti-flash-agenda-legislatif-2017-50-projets-et-propositions-de-lois.html http://www.haitilibre.com/docs/agenda-legislatif-10-04-2017.pdf devant faciliter l’enregistrement des entreprises (projet de loi sur la refonte des sociétés), l’accès au crédit, aux équipements par les PMEs (crédit-bail, nouveau droit des sûretés), les investissements étrangers (modifications du statut du commerçant) et garantir le respect des normes et qualités des produits afin de protéger les investisseurs-entrepreneurs, » a rappelé le Chef de l’État aux responsables qui ont profité pour faire une présentation de l'entreprise.



Le Président Moïse, qui croit que l'encadrement des instances publiques est fondamental dans l'augmentation de la production nationale, a plaidé en faveur de la facilitation de l’accès à l’eau dans les zones principales de production de Sorgho et évoqué sur ce point, les travaux d’irrigation qui seront réalisés dans le cadre de la Caravane du changement.



Il a également indiqué que d'autres mesures importantes seront envisagées comme le remembrement des terres pour une meilleure production par les planteurs, l'encadrement des planteurs dans la lutte contre les insectes nuisibles au sorgho, le renforcement de l’Unité phytosanitaire du Ministère de l’Agriculture et aussi l'appui aux universités haïtiennes déjà engagées dans la recherche de solutions scientifiques aux problèmes des insectes et bactéries, destructeurs de culture.



Le Chef de l'État a par ailleurs, annoncé qu’un terrain de la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) sera mis à la disposition de la BRANA pour permettre à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production.



HL/ HaïtiLibre