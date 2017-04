Haïti - FLASH : Rebondissement dans l’affaire Guy Philippe





Alors que le procès aux États-Unis du Sénateur élu Guy Philippe est prévu le 1er mai et qu’il avait décidé de plaider non coupable, le 13 janvier dernier http://www.haitilibre.com/article-19796-haiti-flash-guy-philippe-plaide-non-coupable.html , ses avocats, suite à un accord avec le procureur ont décidé de changer leur plaidoyer et de plaider coupable. L’audience de changement de plaidoyer aura lieu lundi 24 avril à la Cour Fédéral de Miami, devant la juge Cecilia Altonaga.



Rappelons que les 3 charges pèsent sur Guy Philippe : traffic de stupéfiants ; blanchiment d’argent et transaction financière provenant de l’importation de substances illégales aux États-Unis, risquait pour l’ensemble de ces 3 chefs d'accusations la prison a vie.



En plaidant coupable dans le cadre d’un accord avec le procureur en échange de sa collaboration, Guy Phlippe bénéficiera d’une peine moins lourde en cas de condamnation. Toutefois, on ignore sur le ou lesquels des 3 chefs d’accusations il plaidera coupable, ni jusqu’à quel niveau Guy Phlippe est prêt à collaborer avec la Justice américaine. La seule chose certaine, c’est que Guy Philippe détient des informations suffisamment sérieuses pour que les autorités américaines est acceptées cet accord.



À suivre...



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20457-haiti-flash-proces-de-guy-philippe-repousse.html

http://www.haitilibre.com/article-20400-haiti-flash-le-ministre-edouard-s-exprime-sur-l-affaire-guy-philippe.html

http://www.haitilibre.com/article-20155-haiti-flash-l-extradition-de-guy-philippe-est-illegale-selon-mirlande-manigat.html

http://www.haitilibre.com/article-20036-haiti-flash-proces-de-guy-philippe-aux-etats-unis.html

http://www.haitilibre.com/article-19799-haiti-politique-manifestation-de-soutien-a-guy-philippe-devant-ambassade-americaine.html

http://www.haitilibre.com/article-19796-haiti-flash-guy-philippe-plaide-non-coupable.html

http://www.haitilibre.com/article-19774-haiti-flash-guy-philippe-a-ete-extrade-sur-quelle-base-legale.html

http://www.haitilibre.com/article-19757-haiti-flash-represailles-violentes-des-partisans-de-guy-philippe.html

http://www.haitilibre.com/article-19731-haiti-flash-guy-philippe-les-charges-sont-connues-comparution-le-13-janvier-2017.html

http://www.haitilibre.com/article-19730-haiti-justice-guy-philippe-a-comparu-le-ministre-de-la-justice-convoque.html

http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html

http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html



SL/ HaïtiLibre