Haïti - FLASH : L'explosion démographique menace le pays





Lors d’une rencontre avec les maires de l’Ouest sur la gestion des risques face aux éventuelles catastrophes naturelle, l’ingénieur Claude Prépetit, Coordonnateur de l'Unité Technique de Sismologie, du Bureau des Mines et de l'Énergie, a rappelé que plusieurs grands spécialistes de la gestion des risques, s’accordent pour dire que dans les Pays les Moins Avancés (PMA), dont fait partie Haïti, on retrouve dans les catastrophes naturelles liées à l’environnement, des facteurs communs tels que l’explosion démographique, la dégradation de l’environnement et des facteurs aggravants, qui se combinent pour provoquer des catastrophes naturelles liées à l'action de l'homme.



Claude Prépetit, s’alarme et affirme que la croissance démographique en Haïti est un problème urgent à résoudre, rappelant « [...] avec un rythme de croissance de l’ordre de 1.7% par an, la population haïtienne sera de 16 millions d’ici 2030, si rien n’est fait pour stopper cette croissance démographique et en 2050 la population haïtienne pourrait atteindre 28 millions d’habitants... »



Il explique que cette croissance a pour conséquence entre autres : l’extension effrénée des villes, la multiplication anarchique des constructions en dehors d'un cadre réglementaire d’urbanisme, l’insécurité alimentaire, un problème d’assainissement et sanitaire critique.



Il souligne cette augmentation démographique qui s’effectue en l’absence d’une croissance économique, est génératrice de pauvreté et de misère rappelant en exemple que « [...] le taux de croissance de 1976 à 2008, était d’environ 0.76% alors que le taux moyen de croissance démographique, avoisinait les 2% [...] »



Enfin, il a mis en évidence la détérioration rapide de l’environnement (eau, air et les risques d’épidémie) causée par l’accroissement des fatras, rappelant que chaque jour en Haïti, chaque citoyen sur le territoire national produit en moyenne 0.6 kg de déchet...



TB/ HaïtiLibre