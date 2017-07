Haïti - FLASH : Haïti fait échouer le projet de caserne de pompier à Port-au-Prince





Régis Labeaume, le Maire de la ville de Québec a confirmé que le projet de caserne de pompiers à Port-au-Prince, financé par « Affaires Mondiales Canada » à hauteur de 2,6 millions de dollars et 176,000 dollars de la ville de Québec http://www.haitilibre.com/article-12942-haiti-reconstruction-port-au-prince-aura-sa-nouvelle-caserne-de-pompiers.html a été annulé.



L’annulation de cet important projets, trouve sa cause dans le non respect des engagements du Gouvernement haïtien dont en particulier : mettre un terrain à disposition pour la construction de cette caserne avec des titres de propriété clairs, arpenté et accompagné des études géotechniques des sols.



Rappelons que ce projet avait pris naissance en novembre 2012 à la suite d’une visite à Port-au-Prince du Maire Labeaume et devant l’état lamentable et disfonctionnel des infrastructures existantes http://www.haitilibre.com/article-7262-haiti-reconstruction-importante-delegation-conduite-par-michaelle-jean.html



Le Maire Labeaume n’a pas caché sa déception, déplorant « [...] Quand j’ai regardé le dossier, j’étais découragé. Je me demandais s’ils allaient s’en sortir un jour. Ils avaient tout sur un plateau d’argent et ils n’ont pas été capables d’avoir les titres de propriété d’un terrain... »



Notez que c'est seulement fin juin 2017, que le Gouvernement Moïse a publié un arrêté déclarant plusieurs terrains d’utilité publique, dont l’un destiné à la construction de cette caserne, dont la capitale a absolument besoin http://www.haitilibre.com/article-21457-haiti-flash-declaration-d-utilite-publique-de-terrains-a-port-au-prince.html



