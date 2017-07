Haïti - FLASH : Ultime sursis pour les haïtiens en RD inscrit au PNRE





Mardi 25 juillet, le Conseil National de la Migration (CNM) a approuvé la prolongation d'un an des permis de séjour temporaires remis à près de 240,000 étrangers inscrit dans le Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE) vivant illégalement en République Dominicaine http://www.haitilibre.com/article-4658-haiti-social-plan-national-de-regularisation-des-etrangers-en-republique-dominicaine.html



Carlos Amarante Baret, le Ministre dominicain de l'Intérieur et de la Police, qui est aussi le Président du CNM a déclaré qu'il a déjà donné les instructions à la Direction Générale de la Migration (DGM), pour que d’ici le 25 août au plus tard, soit élaboré un protocole afin que les quelques 97% d’étrangers (majoritairement des haïtiens) qui ont été accepté dans le PNRE et qui n'ont pas terminé leur inscription en raison de documents manquants puissent compléter le processus de régularisation.



« La période de prolongation d’un an commencera à partir du 26 août 2017 [et prendra fin le 26 août 2018]. Lorsque les étrangers passeront par la Migration, l'Agence décidera de leur statut dans le pays » a déclaré Amarante Baret, soulignant que ceux qui ne termineront pas leurs inscriptions dans le délai d’un an, seront considéré comme des illégaux. En outre, parallèlement à ce processus, les opérations d'arrestation et d’expulsion d’étrangers en situation migratoire irrégulière [hors PNRE] sur le territoire dominicain se poursuivront.



Notez qu’il n’y aura pas d’autre prolongation du PNRE et qu’il s’agit de la dernière chance pour nos compatriotes de tenter de se régulariser, en autant entre autres, qu’Haïti leur fournisse les documents d’identités manquant, qui pour l’instant pour la majorité de nos compatriotes vivant en situation irrégulière en République Dominicaine, reste au stade de promesses sans cesse renouvelées mais jamais tenues... http://www.haitilibre.com/article-14432-haiti-politique-echec-du-pidih-un-fiasco-de-2-millions-de-dollars.html



