Haïti - Politique : Caserne à Port-au-Prince, le Canada pourrait revenir sur sa décision

Suite à l’intervention d’Haïti, le Gouvernement canadien pourrait revenir sur sa décision d’abandonner la construction d’une caserne de pompiers à Port-au-Prince estimé à 2,6 millions de dollars.



Rappelons que ce projet initié par Régis Labeaume, le Maire de la ville de Québec en 2012 http://www.haitilibre.com/article-7262-haiti-reconstruction-importante-delegation-conduite-par-michaelle-jean.html et confirmé en 2015 http://www.haitilibre.com/article-12942-haiti-reconstruction-port-au-prince-aura-sa-nouvelle-caserne-de-pompiers.html avait été annulé il y a un peu plus de deux semaines http://www.haitilibre.com/article-21509-haiti-flash-haiti-fait-echouer-le-projet-de-caserne-de-pompier-a-port-au-prince.html Haïti n’ayant pas été en mesure de mettre un terrain à disposition, pour la construction de cette caserne avec des titres de propriété clairs, arpenté et accompagné des études géotechniques des sols.



Toutefois, la décision du 30 juin dernier du Gouvernement haïtien de publier un arrêté déclarant plusieurs terrains d’utilité publique, dont l’un destiné à la construction de cette caserne au profit des sapeurs-pompiers de Port-au-Prince http://www.haitilibre.com/article-21457-haiti-flash-declaration-d-utilite-publique-de-terrains-a-port-au-prince.html règle l’obstacle pincipal à la réalisation de ce projet.



Compte tenu de ce nouvel éléments porté à la connaissance d'Ottawa, suite à l’intervention du Gouvernement haïtien, le Gouvernement Fédéral confirme que le projet de Caserne de pompier en Haïti, n’est pas fermé et demeure à l’étude...



