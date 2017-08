Haïti - FLASH : Échec, des centaines d’haïtiens quittent le Mexique





Plusieurs centaines d’haïtiens qui s’étaient retrouvés bloqués en Basse-Californie après l’impossibilité d'entrer aux États-Unis, ont choisi de retourner majoritairement au Brésil, pays d’où ils venaient parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu’ils s’attendaient au Mexique où n’ont pas pu régulariser leur situation. Le transport de ces migrants s'est fait par avion avec des ressources fournies conjointement par l'État de la Basse Californie et le Gouvernement fédéral mexicain.



Fransco Rueda Gómez, le Secrétaire Général du Gouvernement de l’État de Basse-Californie a rappelé qu’initialement environ 20,500 migrants principalement des haïtiens sont arrivée dans l’État et 16,500 ont réussi à entrer aux États-Unis avant la mise en place des mesures restrictives du Gouvernement Trump, tandis qu’environ 4,000 haïtiens sont restés bloqué à Mexicali et Tijuana



« Sur ces 4,000, http://www.haitilibre.com/article-21654-haiti-mexique-a-tijuana-et-mexicali-pres-de-77-des-haitiens-regularises.html près de 800 haïtiens ont décidé de retourner dans le pays d’où il venait et ont obtenu le soutien du Gouvernement Mexicain pour pouvoir retourner principalement au Brésil et en plus petit nombre au Costa Rica, au Panama et en Équateur ».



Le Secrétaire Général Rueda Gómez a rappelé que l’État avait mis en place depuis plus de 4 mois, un programme de retour assisté pour soutenir tous les haïtiens qui décident de retourner dans le pays d’où ils viennent http://www.haitilibre.com/article-20256-haiti-flash-le-mexique-offre-aux-haitiens-le-retour-assiste.html , les autres sont invités à régulariser leur statut migratoire au Mexique. Il a reconnu que les haïtiens régularisés http://www.haitilibre.com/article-21654-haiti-mexique-a-tijuana-et-mexicali-pres-de-77-des-haitiens-regularises.html s'intègrent très bien dans la vie sociale et économique de l'État et que certains avaient même déjà demandé des permis de conduire.



SL/ HaïtiLibre