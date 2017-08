Haïti - Social : 53 migrants haïtiens illégaux arrêtés à Providenciales





Mardi, une embarcation de migrants illégaux avec 53 ressortissants haïtiens à bord, a été intercepté dans la région de West Caicos.



L'interception de ce bateau, un sloop de 35 pieds, a été réalisé avec la collaboration de plusieurs agences, dont : la Garde côtière des États-Unis, la station de radar côtière des îles Turks et Caicos et l’unité marine de la Police Royale.



À 16h11 le sloop a accosté à Providenciales, où les migrants illégaux haïtiens ont été arrêté par des représentants de l'Immigration et d'autres officiel de la Task Force. La Police à confirmé que l'embarcation transportait 16 femmes et 37 hommes, indiquant que les 53 migrants étaient actuellement détenus et en cours de traitement pour leur rapatriement en Haïti.



Le Ministre du contrôle des frontières a déclaré que la migration illégale menaçait la vie et les moyens de subsistance des populations des îles de l’archipel et que les personnes qui se trouvaient engagées dans le trafic d'êtres humains seraient poursuivies avec toute la sévérité de la loi. Il conseille à toutes les personnes d'observer strictement les lois sur l'immigration des îles Turks etCaïcos, car toute personne trouvée en infraction sera traitée en conséquence.



