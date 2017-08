Haïti - Actualité : Zapping...





Nouveaux vols directs de Sunrise Airways :

À partir du mois d'octobre, la compagnie haïtienne Sunrise Airways lancera ses vols directs vers Orlando (MCO) et Miami (MIA). Réservez vos billets dès aujourd'hui. http://www.haitilibre.com/article-20647-haiti-economie-sunrise-airways-deploient-ses-ailes-sur-orlando.html



Moïse relance le Programme « Ti Manman Cheri » :

Le Président de la république Jovenel Moïse, a participé à une rencontre organisée par le FAES avec des directeurs d'écoles du département dans le cadre de la relance du programme « Ti Manman Cheri » (initié sous le Gouvernement Martelly) destiné à appuyer financièrement les mères défavorisées à travers le pays en les incitant placer et à garder leurs enfants à l'école par l'octroi d'un aide monétaire sur une base trimestrielle. D'autres rencontres du genre se tiendront dans d'autres départements dans les jours qui viennent.



Bonne nouvelle pour les victimes d’une cataracte :

L'Hôpital Adventiste d’Haïti réalise sa première mission internationale de chirurgie de la cataracte. Une équipe américaine avec leurs collègues haïtiens exécutera des opérations du 4 au 7 Septembre 2017. Des consultations de pré-sélection par Dr. Greger Figaro et le Dr. Reynold Delijacques auront lieu du 22-25 Août 2017 a 2h00 de l'après-midi a l'hôpital. L'évaluation pré-opératoire coûtera 250 Gourdes. L'opération et les soins post-opératoires coûteront 1,750 Gourdes.



Vers un grève des magistrats :

Les avocats du Barreau de Port-au-Prince font part de leurs inquiétudes face à la grève que les magistrats envisagent d’observer pour pour protester contre le maigre 1% affecté au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) dans le projet de loi de finance déjà voté par les députés et réclamer l’augmentation de ce budget. Les membres du Barreau exhortent les autorités de l’Exécutif et les Sénateurs à satisfaire les revendications des représentants du pouvoir Judiciaire.



La Sénatrice Étienne sur tous les fronts ::

Ce vendredi 18 Aout 2017, la Sénatrice Dieudonne Luma Étienne a participé à la remise d'un ensemble de matériels d'Assainissement aux différents représentants Municipaux des 19 Communes du Département à la Délégation du Nord. Samedi la Sénatrice Étienne s’est rendu dans la commune de Borgne, pour rencontrer différents militants et leaders du secteur paysan et distribuer un ensemble de matériels agricoles. http://www.haitilibre.com/article-21835-haiti-politique-lancement-du-programme-de-credit-ona-fanm.html http://www.haitilibre.com/article-21539-haiti-politique-la-senatrice-etienne-s-implique-dans-le-football.html http://www.icihaiti.com/article-21488-icihaiti-politique-la-senatrice-du-nord-recoit-l-ambassadrice-du-panama.html



Nouvelle École à Carrefour :

Vendredi 18 août, le Fond d'Assistance Économique et Sociale (FAES) a réceptionné l'École Nationale de Dégand, située à Carrefour qui a été financé par le Canada dans le cadre du Programme d’Appui à la Reconstruction du Secteur de l’Éducation (ARSE) de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) http://www.haitilibre.com/article-10815-haiti-education-lancement-de-la-construction-de-28-ecoles-sur-tout-le-territoire-national.html



